В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-232», который следовал в иранский порт Каспиан из Астрахани, сел на мель на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает МЧС по Астраханской области. Груз судна — 2947 т кукурузы.

«Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток. Судовой ход не нарушен, розлив нефтепродуктов отсутствует. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели», — говорится в сообщении.

В июне в Астраханской области круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал из Перми, сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе. На борту теплохода находились 186 человек, из них 35 детей и 60 человек личного экипажа. Погибших и пострадавших не было.

За месяц до этого следовавший в иранский порт Амирабад теплоход «Порт Оля-2» также сел на мель в акватории порта Оля в Астраханской области. На борту судна находились 14 человек экипажа, для того чтобы снять теплоход с мели, отправили буксир. Повреждения судна и разлива топлива не было.