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В Крыму из-за непогоды без света остались более 50 тыс. человек

Минэнерго: в Крыму из-за непогоды без света остались более 50 тыс. человек
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Крыму из-за неблагоприятной погоды без света остались 88 населенных пунктов, где проживают свыше 50 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Без электроснабжения остались часть бытовых потребителей в 88 населенных пунктах (около 51 124 человек). <...> К аварийно-восстановительным работам привлечены 119 бригад в составе 351 человека и 131 единица специальной техники», — сказано в сообщении.

По той же причине перебои с энергоснабжением наблюдаются в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также Хакасии.

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В Кемеровской области с ночи 19 ноября без энергоснабжения оставались порядка 65 тыс. человек. Позднее число потребителей без доступа к электроэнергии сократилось до 31,6 тыс. человек, света не было в 64 населенных пунктах.

В Алтайском крае к 12:30 без света оставались 47,4 тыс. человек, позднее их число снизилось до 45,2 тыс. жителей. Света нет в 92 населенных пунктах. Основные работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Михайловском, Благовещенском, Павловском, Петропавловском, Солонешенском, Бийском, Усть-Калманском районах, Заринске и Барнауле. Однако их проведение осложняет шквалистый ветер, отметили в Минэнерго.

В Красноярском крае из-за ветра с порывами до 25 м/с к 13:00 мск без света оставались 45,8 тыс. жителей 144 населенных пунктов. Электричества до сих пор нет у 13 тыс. потребителей из Новосибирской области и 37 тыс. жителей Хакасии. Ведутся восстановительные работы.

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19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган. Так, в Новокузнецке скорость ураганного ветра превышала 35–38 м/с. Ветер срывал крыши с домов и валил деревья. В городе погибли два человека из-за падения на легковую машину дерева. Кроме перечисленных регионов пострадали Омская и Томская области.

В Крыму МЧС предупреждало об усилении ветра до 25–30 м/с и порывах до 35 м/с в отдельных местах. В регионе объявили штормовое предупреждение.

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