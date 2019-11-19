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Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
Первые поезда стартуют из материковой части России на полуостров 23 и 24 декабря. Только за первые двое суток продаж было выкуплено 10 тыс. билетов

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Он уточнил, что для старта движения поездов в Крым все готово. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, из Москвы — 24 декабря. «У нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас», — признался Акимов, уточнив, что за первые двое суток было продано 10 тыс. билетов, а с сайтом перевозчика «были некоторые проблемы, так много было обращений». «Не рассчитали наши вычислительные мощности», — добавил он.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

Продажи билетов на первые поезда из материковой части России в Крым стартовали 8 ноября. Перевозки будет осуществлять частный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно. Поезда будут отправляться ежедневно по одному составу из каждого из городов. Запуск поездов стал возможен после строительства Крымского моста.

Общество
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне-купе составит около 3 тыс. руб. Она будет меняться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Проезд из Санкт-Петербурга в плацкарте в Севастополь обойдется от 3500 руб., в купе — от 3906 руб.
 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Максим Акимов, поезда, Крым, Владимир Путин
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