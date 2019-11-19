Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой Общество, 13:27 СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе Общество, 13:19 На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже Общество, 13:17 В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ Бизнес, 13:16 Густой туман в Москве. Фоторепортаж Общество, 13:08  Большие и умные: в каких отраслях пригодится интернет вещей Индустрия 4.0, 13:06  Мэр Петропавловска-Камчатского объявил об отставке Политика, 13:05 Лотерея, офлайн и средний чек: почему покупатели любят ходить в магазины Партнерский материал, 13:03 Окупится через семь лет: почему сегодня выгодно инвестировать в склады Pro, 13:01 Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького» Политика, 13:00 Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка» Политика, 12:58 На что ориентироваться, когда покупаешь акции: советы инвестору Quote, 12:55 Самый недооцененный город Италии: чем заняться в Генуе Стиль, 12:50 В канцелярии Деда Мороза назвали самые популярные желания детей Общество, 12:44
Общество ,  
0 
На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже
Мошенник под видом специалиста фондового рынка предложил женщине инвестировать сбережения в биржевые сделки, пообещав, что она сможет быстро разбогатеть. В итоге с ее счетов похитили 1 млн 479 тыс. руб.

На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Как заявила сотрудникам полиции 66-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, в мае этого года ей позвонил незнакомый человек, который представился специалистом фондового рынка. Он предложил инвестировать средства в биржевые сделки для быстрого обогащения.

Пенсионерка установила на свой компьютер программу, который давал к нему удаленный доступ, и через онлайн-банк привязала к нему четыре банковских карты. Таким образом злоумышленник получил полный доступ к ее счетам.

После этого на компьютере женщины появилась программа с «виртуальным счетом», на котором якобы росли дивиденды. Кроме того, пенсионерка перевела на указанные мошенником счета деньги за брокерские услуги, помощь в оформлении сделок и участии в торгах, сообщили в МВД.

Финансы
«Яндекс.Деньги» ответили на данные о новом виде мошенничества с картами

Женщина заподозрила, что столкнулась с мошенником, в октябре, когда захотела обналичить якобы начисленные проценты, но получила отказ. По данным полиции, всего с ее счетов похитили 1 млн 479 тыс. руб.

В начале ноября полицейские задержали 16 человек по подозрению в мошенничестве с кредитами, от действий которых пострадали жители Алтайского и Красноярского краев, а также Кемеровский и Новосибирской областей. По данным МВД, задержанные находили людей, которые нуждались в деньгах, и убеждали их в том, что за вознаграждение гарантируют «кликентам» одобрение банком кредита на необходимую сумму. Также мошенники выполняли функции сотрудников «call-центра», размещали рекламу в интернете и занимались сбором денег.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Камчатский край, биржа, мошенничество
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами
Общество
МВД сообщило о задержании лечившего пенсионеров гречкой мошенника
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter