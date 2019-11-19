На Камчатке пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. на мошеннической бирже

Мошенник под видом специалиста фондового рынка предложил женщине инвестировать сбережения в биржевые сделки, пообещав, что она сможет быстро разбогатеть. В итоге с ее счетов похитили 1 млн 479 тыс. руб.

На Камчатке у пенсионерки похитили около 1,5 млн руб. под видом инвестирования в биржевые сделки. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Как заявила сотрудникам полиции 66-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, в мае этого года ей позвонил незнакомый человек, который представился специалистом фондового рынка. Он предложил инвестировать средства в биржевые сделки для быстрого обогащения.

Пенсионерка установила на свой компьютер программу, который давал к нему удаленный доступ, и через онлайн-банк привязала к нему четыре банковских карты. Таким образом злоумышленник получил полный доступ к ее счетам.

После этого на компьютере женщины появилась программа с «виртуальным счетом», на котором якобы росли дивиденды. Кроме того, пенсионерка перевела на указанные мошенником счета деньги за брокерские услуги, помощь в оформлении сделок и участии в торгах, сообщили в МВД.