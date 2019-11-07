Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в регионах

Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в регионах

Мошенники действовали в основном в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. По данным МВД, от их действий пострадали более тысячи человек

Полицейские задержали 16 человек, которые подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, от действий задержанных мошенников пострадали более тысячи человек, среди которых в основном жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как уточнила Волк, мошенники обещали людям оказать помощь в получении кредитов, но на самом деле похищали их денежные средства. При этом у каждого из 16 сообщников была своя роль: одни занимались поиском людей, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали их в том, что за вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком кредита на необходимую сумму, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», а четвертые занимались размещение рекламы Интернете и сбором денег.

В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и сим-карты. Сейчас четырех задержанных заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.