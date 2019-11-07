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Полиция задержала 16 человек по делу о кредитном мошенничестве в регионах
Мошенники действовали в основном в Алтайском и Красноярском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. По данным МВД, от их действий пострадали более тысячи человек

Полицейские задержали 16 человек, которые подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, от действий задержанных мошенников пострадали более тысячи человек, среди которых в основном жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как уточнила Волк, мошенники обещали людям оказать помощь в получении кредитов, но на самом деле похищали их денежные средства. При этом у каждого из 16 сообщников была своя роль: одни занимались поиском людей, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали их в том, что за вознаграждение фирма гарантирует одобрение банком кредита на необходимую сумму, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», а четвертые занимались размещение рекламы Интернете и сбором денег.

В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и сим-карты. Сейчас четырех задержанных заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В конце октября в Москве полицейские задержали группу мошенников, которые более дести лет присваивали жилье умерших людей. По предварительным данным, за это время им удалось завладеть 15 квартирами. Как сообщило МВД, мошенники вносили в архивы реестровых книг поддельные завещания и фиктивные данные о них. Затем злоумышленники оформляли жилье в собственность и несколько раз перепродавали его на бумаге своим подельникам. В итоге квартиры покупали реальные люди, но часть из них мошенники оставляли себе, оформляя на родственников.

В ведомстве отметили, что операция по установлению работы группировки проводилась более полутора лет. Всего были задержаны восемь человек, их всех заключили под стражу. В ходе обысков у подозреваемых и в нотариальных конторах изъяли более 2,5 млн руб., 30 мобильных телефонов, а также компьютеры и поддельные документы.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: кредитное мошенничество, задержание
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