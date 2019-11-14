«Яндекс.Деньги» ответили на данные о новом виде мошенничества с картами

«Яндекс.Деньги» ответили на данные о новом виде мошенничества с картами

В сервисе «Яндекс.Деньги» прокомментировали РБК информацию о новом виде мошенничества при помощи электронных платежей.

Компания приводит данные МВД, согласно которым за последнее время на 70% выросло число мошеннических попыток выманивания денег у людей методами социальной инженерии. «Судебная практика показывает, что в ряде случаев при содействии банка деньги пострадавшему удается вернуть», — отметили представители сервиса и выразили надежду, что в будущем система раскрытия таких дел будет усовершенствована.

«Яндекс.Деньги» заверили, что принимают все необходимые меры для защиты своих клиентов от технических атак со стороны мошенников. В случае с кражами методами социальной инженерии сервис рекомендует проявлять бдительность при попытках обманом вывести денежные средства.

Ранее Сбербанк и представители других российских банков сообщили, что в 80% случаев мошенники получают денежные средства с карт при помощи онлайн-сервисов. Злоумышленники под видом банковских сотрудников просят ввести данные своей карты и сообщить код подтверждения СМС, после чего сумма переводится им на виртуальную карту.