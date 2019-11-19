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МВД сообщило о ликвидации крупнейшей в России нарколаборатории
Производственные цеха лаборатории располагались в Серпуховском районе Подмосковья. Ведомство изъяло более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии и четыре тонны реактивов

Сотрудники МВД обнаружили в Подмосковье крупнейшую за последние несколько лет нарколабораторию, где ежемесячно могло производиться до 1,5 т синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Производственные цеха были расположены в Серпуховском районе, в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. Полицейские обнаружили в двух помещениях химические реакторы стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. каждый, а также склад с химическими реактивами.

Как сообщили в ведомстве, в момент появления полицейских в лаборатории процесс производства синтетических наркотиков в цехах «шел полным ходом». Всего оперативники изъяли более 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 т в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, более 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и различное оборудование.

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ФСБ отчиталась о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье

Кроме того, были задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик и подозреваемый в организации лаборатории. Как сообщили в ведомстве, они сбывали произведенную «синтетику» через интернет-магазин в теневом сегменте интернета (даркнете). В отношении задержанных заведено дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ (ч. 3 ст. 30 и и ч. 5 ст. 228.1 УК).

По информации МВД, в результате удалось пресечь 18 поставок наркотиков в Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую и Новосибирскую области, Татарстан, Бурятию, Приморский и Хабаровский края. Помимо этого, ведомство ликвидировало розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах.

Накануне о ликвидации подмосковной нарколаборатории отчиталась ФСБ. По данным ведомства, производство было организовано в одном из частных домов. Всего было изъято более 40 кг мефедрона и 500 л наркосодержащей жидкости.

Как сообщил в сентябре глава МВД Владимир Колокольцев, всего за 2019 год было ликвидировано порядка ста подпольных нарколабораторий. Большинство из них производило синтетические наркотики.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МВД, нарколаборатотория, Подмосковье
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Полиция отчиталась о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье
Общество
В Подмосковье ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию
Общество
МВД за год обнаружило в России более 100 нарколабораторий
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