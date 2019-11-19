МВД сообщило о ликвидации крупнейшей в России нарколаборатории

Производственные цеха лаборатории располагались в Серпуховском районе Подмосковья. Ведомство изъяло более 100 кг наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии и четыре тонны реактивов

Сотрудники МВД обнаружили в Подмосковье крупнейшую за последние несколько лет нарколабораторию, где ежемесячно могло производиться до 1,5 т синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Производственные цеха были расположены в Серпуховском районе, в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. Полицейские обнаружили в двух помещениях химические реакторы стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. каждый, а также склад с химическими реактивами.

Как сообщили в ведомстве, в момент появления полицейских в лаборатории процесс производства синтетических наркотиков в цехах «шел полным ходом». Всего оперативники изъяли более 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 т в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, более 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов и различное оборудование.