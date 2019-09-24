МВД сообщило о росте числа зависимых от новых видов наркотиков

В 2018 году число зависимых от новых видов наркотиков и психостимуляторов увеличилось. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета. Итоги заседания опубликованы на официальной странице комитета.

Колокольцев также рассказал о тенденции изменения отечественного наркорынка в сторону преобладания синтетических наркотиков. «В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве таких веществ», — сообщил министр.

В то же время Колокольцев отметил, что количество страдающих от опийной зависимости в России снизилось.

На предыдущем заседании комитета в июне главной темой заседания стала «аптечная наркомания» — практика отпуска без рецепта лекарств с психоактивным действием. Колокольцев призывал бороться с «аптечной наркоманией» с помощью приостановления деятельности юридических лиц, нарушающих правила продажи лекарств.