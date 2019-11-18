ФСБ отчиталась о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье

Ведомство изъяло 41 кг мефедрона и более 500 л наркосодержащей жидкости. По данным службы, лабораторию организовали граждане России и Украины для сбыта крупных партий запрещенных веществ через интернет

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Московской области лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков. В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ отмечается, что созданная группой граждан России и Украины лаборатория, продукцию которой планировалось сбывать через нелегальные интернет-магазины, была расположена в одном из частных домов Подмосковья.

Сотрудники ведомства задержали с поличным трех наркоторговцев и изъяли более 41 кг мефедрона, не менее 500 л наркосодержащей жидкости, а также химические реактивы и оборудование.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере).

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о пресечении деятельности преступного сообщества, продававшего наркотики в даркнете. В 11 регионах прошли обыски, семерых курьеров магазина задержали с поличным. Сотрудники ведомства изъяли 440 кг наркотических средств на 650 млн руб., в частности МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша.