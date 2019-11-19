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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Приставам предложили расширить доступ к кредитным историям, США признали законными еврейские поселения в Палестине, Украина не согласилось с предложением «Газпрома», схема продажи «красивых» номеров; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставов предлагается включить в число тех, у кого есть право по запросу получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй.

  • Сейчас такие полномочия есть у заемщиков, ЦБ, нотариусов, следователей и судов. Приставы же могут получать титульную и основную части кредитного отчета, в которых содержится информация о гражданине, сумме и виде долга, сроках погашения, проведенных платежах и наличии залогов.
  • В дополнительной части кредитной истории, к которой хотят дать доступ приставам, указано, кто направлял в БКИ данные о долге и кто получил право его требовать.
  • Предполагается, что нововведения должны защитить должников от злоупотреблений со стороны коллекторов. Согласно законопроекту приставы смогут получить доступ к данным операторам и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными

Официальная позиция США по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан изменилась. По словам главы Госдепа Майка Помпео, Вашингтон решил признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.

  • Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву, сказал Помпео. По его словам, прежние заявления США по этому вопросу были непоследовательными, а признание законности поселений должно приблизить решение многолетнего конфликта.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот «исправил историческую ошибку».
  • Контроль над Западным берегом Иордана Израиль получил по итогам Шестидневной войны в 1967 году. Там построили около 120 поселений, в которых живут около 600 тыс. человек. Совбез ООН признал незаконным создание Израилем поселений на данной территории.

Минэнерго Украины сочло неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, поступившее от российской компании предложение не устраивает Киев, так как в нем говорится об отказе от судебных споров, а сам контракт предлагается заключить сроком всего на один год.

  • Действующий контракт на транзит заканчивается 31 декабря, «Газпром» предложил «Нафтогазу» заключить новое соглашение сроком на один год либо продлить старое.
  • Условием для этого в Москве назвали отказ от взаимных требований в арбитраже, а также отмену штрафа для «Газпрома» и возврат направленного в Еврокомиссию ходатайства о расследовании в отношении российской компании.

Стала известна схема продажи «красивых» номеров

Минэкономразвития и МВД договорились о концепции системы, с помощью которой граждане смогут покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • Предполагается, что государственные регистрационные знаки поделят на обычные и «красивые», с совпадающими буквами и цифрами. Принципы формирования «красивых» номерных знаков должны разработать позже.
  • Получить «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заплатив повышенную пошлину, размер которой еще не определен.
  • Возможно также применение повышающих или понижающих коэффициентов к определенным сериям номеров, а также продажа номерных знаков на аукционе.
Автор: Константин Нагаев
Теги: кредитные истории, Палестина, автомобильные номера
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Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян
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США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными
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Минэнерго Украины сочло неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту
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