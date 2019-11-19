Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Приставам предложили расширить доступ к кредитным историям, США признали законными еврейские поселения в Палестине, Украина не согласилось с предложением «Газпрома», схема продажи «красивых» номеров; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставов предлагается включить в число тех, у кого есть право по запросу получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй.

Сейчас такие полномочия есть у заемщиков, ЦБ, нотариусов, следователей и судов. Приставы же могут получать титульную и основную части кредитного отчета, в которых содержится информация о гражданине, сумме и виде долга, сроках погашения, проведенных платежах и наличии залогов.

В дополнительной части кредитной истории, к которой хотят дать доступ приставам, указано, кто направлял в БКИ данные о долге и кто получил право его требовать.

Предполагается, что нововведения должны защитить должников от злоупотреблений со стороны коллекторов. Согласно законопроекту приставы смогут получить доступ к данным операторам и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

США перестали считать еврейские поселения в Палестине незаконными

Официальная позиция США по поводу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан изменилась. По словам главы Госдепа Майка Помпео, Вашингтон решил признать «реальную ситуацию» на палестинской земле.