МВД создаст реестр изготовителей номеров для автомобилей

Министерство внутренних дел России разработало проект приказа, который регулирует включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков автомобилей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Документ определяет подразделение МВД, которое будет вести реестр изготовителей знаков, основания для отказа включить предприятие в реестр и основания для исключения из него. Проект также устанавливает сроки обследования мест изготовления знаков и рассмотрения заявления на включение в реестр и исключение из него, а также определяет состав сведений, которые будут в него включены.

Проект приказа вступит в силу 1 января 2020 года. В этот же день в силу вступает закон, который позволит россиянам самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей. Получить государственный знак можно будет как при регистрации автомобиля, так и после нее самостоятельно. Согласно документу, компании будут нести ответственность за искажение регистрационных данных и за нарушение правил госрегистрации.