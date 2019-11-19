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ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним
В ведомстве положительно оценивают подобный сценарий при условии, что срок изучения правил дорожного движения несовершеннолетними будет значительно увеличен
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях. Об этом в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения) заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает «РИА Новости».

«Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», — сказал он.

В настоящее время существует много суждений «за» и «против», но сдать на водительские права в 17-летнем возрасте можно, считает Черников.

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Глава ГИБДД пояснил, что идея ведомства заключается в том, чтобы ребенок не три месяца изучал правила дорожного движения (ПДД), а гораздо дольше. В частности, в Госавтоинспекции предлагают детям учиться до 14 лет в ЮИД, а затем — в юношеских автомобильных школах (ЮАШ).

По данным ведомства, концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в стране будет создана 41 тыс. отрядов юных инспекторов. При этом число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полмиллиона человек. Кроме того, в ГИБДД рассчитывают, что в отряды будут привлекаться дети от 8 до 18 лет (сейчас привлекаются дети до 14 лет).

В начале сентября МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить автомобили после сдачи экзаменов. Согласно подготовленным поправкам к закону «О безопасности дорожного движения», делать это они смогут только в сопровождении опытного водителя. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию В можно с 16 лет, но права выдают только после совершеннолетия.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ГИБДД, водительские права, несовершеннолетние
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