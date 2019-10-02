ГИБДД объяснила связь штрафов по камерам с плохой погодой

Штрафы по камерам не должны накладываться на водителей в том случае, если комплексы фотовидеофиксации работали в плохую погоду и не могли сделать качественный снимок. Это следует из разъяснений по работе с камерами, направленными ГИБДД в регионы, пишет «Коммерсантъ». Подлинность документов подтвердили в МВД.

По данным газеты, проверка работы центров автоматической фиксации нарушений проводилась с начала 2018 года до лета 2019 года. В результате анализа выяснилось, что для вынесения постановлений нельзя использовать четверть (25%) всех фотоматериалов с камер. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.

Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы. Некачественные фотографии, по которым нельзя судить о нарушении, в частности, получаются из-за непогоды — например, сильного дождя или тумана.

В то же время отменить уже полученные штрафы на основании рекомендаций ГИБДД нельзя. Юридической силы этот документ не имеет, и местные органы ГИБДД лишь могут ориентироваться в будущем на данные в нем разъяснения.