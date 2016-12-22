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Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital
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Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital
Общество, 21:24
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Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital
Генпрокуратура рассказала о возбуждении нового уголовного дела в отношении Уильяма Браудера — его подозревают в организации транснационального преступного сообщества и отравлении Сергея Магнитского и других своих сообщников
Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Новое дело против Браудера

Новое уголовное дело в отношении подданного Великобритании и Северной Ирландии Уильяма Браудера было возбуждено 16 ноября в следственном департаменте МВД России. Следователей этого департамента Браудер обвинял в причастности к хищению $230 млн и смерти в ноябре 2009 года в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Финансист создал транснациональное преступное сообщество для «совершения в России и за ее пределами тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и неисполнением обязанностей налогового агента, преднамеренным банкротством, хищением путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации», сообщил в понедельник на брифинге в Генеральной прокуратуре советник Николай Атмоньев.

В состав сообщества, по версии следствия, входили Иван Черкасов, Семен Коробейников, Октай Гасанов, Сергей Магнитский, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников, Валерий Курочкин, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. Эти люди «оказывали услуги ряду физических и юридических лиц, в том числе банковских учреждений, по выводу денег из России за границу». Четверо из них впоследствии умерли из-за проблем со здоровьем.

Что случилось с «сообщниками»

В 2009 году в СИЗО умер аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он говорил, что раскрыл схему хищения бюджетных средств. Вскоре после этого его арестовали — Магнитского обвиняли в том, что он помогал Браудеру уйти от налогов.

По версии следствия, руководство Hermitage Capital вышло через бизнесмена Октая Гасанова на связь с Семеном Коробейниковым, фактическим владельцем Универсального банка сбережений, разговор касался возврата по налогам, которые уплатила Hermitage Capital.

Гасанов позднее умер от инфаркта, а Коробейников упал с балкона, после того как с ним случился сердечный приступ. Директор ООО «Рилэнд» Валерий ​Курочкин (компания входила в состав Hermitage Capital) умер от цирроза. Перепеличный, информатор Уильяма Браудера по «делу Магнитского», был найден мертвым в Великобритании в ноябре 2012 года.

Обвинения в отравлении

В прокуратуре уверены, что Браудер может быть причастен к убийству своих сообщников, в том числе Сергея Магнитского. Версию о его отравлении по приказу Браудера подтвердил в суде Южного судебного округа штата Нью-Йорк журналист Олег Лурье, сидевший с юристом в одной камере.

В постановлении Генпрокуратуры о направлении материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании (копию постановления РБК предоставили в прокуратуре) говорится, что, по версии следствия, Уильям Браудер был причастен к убийству своего сообщника Александра Перепеличного. В 2012 году его тело было обнаружено рядом с домом в городе Вейбридж в графстве Суррей.

В материалах дела говорится, что Перепеличный помогал Браудеру с выводом денег из России. По данным правоохранительных органов Великобритании, финансист скончался от острой сердечной недостаточности. Коронерский суд графства Суррей установил, что Александр Перепеличный умер в результате отравления редким ядом из растения Gelsemium Elegans. Перепеличный обладал информацией о хищении 5,4 млрд руб. из российского бюджета, говорится в постановлении Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре считают, что Браудер может быть причастен к смерти Курочкина, Коробейникова, Гасанова и Магнитского, — все эти люди были соучастниками финансовых схем. В настоящее время Главное следственное управление СКР расследует дела об убийстве сообщников Браудера.

«Первоначально считалось, что Гасанов, Курочкин и Магнитский умерли из-за имеющихся у них заболеваний, Коробейников погиб в результате несчастного случая, — сказал советник генпрокурора Михаил Александров. — В дальнейшем было установлено, что причины этих смертей имели насильственный характер». По его словам, в частности, рассматривается версия об отравлении «с помощью диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали развитие острой печеночной и сердечной недостаточности». Как отметил помощник генпрокурора, экспертный анализ биологических материалов Гасанова, Курочкина, Коробейникова и Магнитского позволяет сделать вывод, что у всех погибших при жизни имелись признаки отравления токсичным водорастворимым неорганическим соединением алюминия.

Среди химических веществ, не попадающих под действие Конвенции ООН о запрете химического оружия от 13 января 1993 года, имеется группа токсичных соединений алюминия, рассказал Александров. «Целенаправленные исследования таких веществ проводились в научно-исследовательских организациях США, Франции и Италии», — добавил он.

Обвинения в уклонении от уплаты налогов

В постановлении о возбуждении уголовного дела упоминается вывод бюджетных средств и их легализация Браудером и его сообщниками — для этого они создали несколько российских и кипрских компаний. Юрлица находились в управлении Браудера через подконтрольные ему Hermitage Capital и Firestone Duncan, говорится в материалах дела. Большая часть преступлений была совершена с 2001 по 2009 год.

Браудеру и Ивану Черкасову вменяют умышленное банкротство компании ООО «Дальняя степь» и уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 млрд руб. А также уклонение от уплаты налогов на сумму 3,4 млрд руб. при перечислении дивидендов, «используя подконтрольные общества «Камея», «Махаон», «Парфенион», «Риленд» и «Пифагор Инвестментс».

По версии следствия, Браудер вместе с Коробейниковым, Гасановым, Магнитским, Маркеловым, Хлебниковым и Курочкиным похитили из бюджета 5,4 млрд руб., предоставив в налоговые органы сфабрикованные документы, которые послужили основанием для незаконного возврата компаниям «Махаон», «Парфенион» и «Риленд» ранее уплаченного налога на прибыль.

Что грозит подозреваемому

Это преступление относится к категории наиболее тяжких, за его совершение предусмотрена ответственность в виде 20 лет лишения свободы и конфискация имущества, отметил Николай Атмоньев.

Следствию известны компании Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, «через которые в интересах Браудера перечисляли и обналичивали денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов», сообщил советник. Эти транзакции будут квалифицировать как отмывание преступных доходов, а участвовавших в них физлиц будут рассматривать как участников транснационального преступного сообщества и привлекать к уголовной ответственности независимо от гражданства.​

Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с транснациональной организованной преступностью. «В ближайшее время в порядке применения норм этой конвенции подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с последующим задержанием и выдачей», — сообщил старший советник юстиции. По его словам, согласно ст. 15 конвенции ООН, выдача Браудера предусмотрена даже в том случае, если между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, нет двустороннего договора. Имущество Браудера будет подвергнуто аресту в целях дальнейшей конфискации, сообщил советник прокурора. «Аресту подвергнут не только те активы, непосредственным собственником которых является Браудер, также арест будет наложен на то имущество, номинальными собственниками которого значатся фиктивные компании и его доверенные лица», — отметил он.

Что ответил Браудер

Браудер в заявлении в Newsweek связал новые обвинения в свой адрес с выборами президента Интерпола (в числе претендентов на пост — генерал полиции Александр Прокопчук из России) и лоббированием общеевропейского «закона Магнитского» в Нидерландах.

Едва ли Британию или США впечатлят доводы российского следствия, а поэтому на сегодня Браудеру ничего не угрожает, отметил аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «И я не думаю, что он собирается посещать страны, откуда его могут экстрадировать в Россию», — сказал он.

Действия Москвы могут быть мотивированы действиями Браудера по разоблачению коррупции и фактов нарушения прав человека в России, допустил аналитик. «Россия будет давить на Браудера до тех пор, пока он продолжает свою кампанию», — считает Хесс. Он напомнил, что Браудер не раз публично заявлял о намерениях разоблачать бизнес, который позволяет подозрительному российскому капиталу попадать в западную финансовую систему.

В мае этого года испанская полиция уже задерживала Уильяма Браудера по ордеру Интерпола. Через час после задержания финансист был отпущен: ордер на его арест оказался просрочен. Тогда Браудер написал на своей странице в Twitter, что его освободили после того, как генеральный секретарь Интерпола посоветовал не обращать внимания на выписанные Россией запросы о задержании. В сообщении говорилось, что «это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет возможностями Интерпола» по делу Браудера. Глава фонда также сообщил, что прибыл в Испанию, чтобы дать прокуратуре показания о крупной сумме, переведенной в страну фигурантами «дела Магнитского».

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Пудовкин.
Теги: Уильям Браудер , Генеральная прокуратура РФ , организация преступной группы
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