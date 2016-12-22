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Прокуратура сообщила о новом деле против Браудера
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Прокуратура сообщила о новом деле против Браудера
Общество, 11:25
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Прокуратура сообщила о новом деле против Браудера
Финансиста заподозрили в создании преступного сообщества. В России Браудера уже заочно судили за уклонение от уплаты налогов и за финансовые махинации
Уильям  Браудер (Фото: Francisco Seco / AP)

На главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера заведено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса — создание преступного сообщества, сообщил советник генпрокурора Николай Атмоньев, передает корреспондент РБК.

«Генеральная прокуратура при взаимодействии со следственными органами осуществляет с 1997 года уголовное преследование Браудера и транснационального сообщества, которое он возглавляет», — рассказал работник прокуратуры. Это сообщество было создано для совершения тяжких преступлений с целью получения финансовой выгоды, добавил Атмоньев.

«На основании собранных доказательств в прошлую пятницу (16 ноября. — РБК) вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК», — отметил он.

Hermitage Capital был одним из крупнейших фондом зарубежных инвестиций на российском рынке. Но в 2005 году его главе отказали во въезде в Россию, а спустя восемь лет его заочно осудили за финансовые махинации. В 2017 году Тверской суд Москвы приговорил Браудера заочно еще к девяти годам заключения, признав его виновным в неуплате налогов.

В 2009 году в СИЗО умер аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский. Магнитский говорил, что раскрыл схему хищения денег из российского бюджета. Вскоре после этого его арестовали — Магнитского обвиняли в том, что он помогал Браудеру уклоняться от налогов.

Материал дополняется.

Авторы: Дмитрий Серков, Андрей Гатинский.
Теги: Уильям Браудер
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