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Орешкин сменил Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
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Орешкин сменил Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
Общество, 11:19
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Орешкин сменил Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
Министр экономического развития Максим Орешкин стал председателем совета Центра стратегических разработок, создавшего экономическую программу для четвертого срока Владимира Путина. Ранее ЦСР возглавлял Алексей Кудрин
Максим Орешкин (справа) и Алексей Кудрин (Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»)

Министр экономического развития Максим Орешкин избран новым председателем совета директоров Центра стратегических разработок (ЦСР). О назначении главы Минэкономразвития на пост главы ЦСР ранее сообщали источники РБК.

О состоявшемся назначении Орешкина сообщил журналистам Алексей Кудрин, возглавлявший совет ЦСР с 2016 года, а ныне занимающий пост председателя Счетной палаты, передает корреспондент РБК.

«Совет принял решение о введении в состав учредителей Центра стратегических разработок Министерство экономического развития и введении в совет министра экономического развития Орешкина Максима Станиславовича. Сегодня он избран председателем совета», — сказал Кудрин.

По словам самого Орешкина, Центр стратегических разработок — «самодостаточная единица, которая способна не просто обслуживать чьи-то интересы, а должна представлять собой значимую величину на небосклоне развития России». Он также подчеркнул, что Минэкономразвития будет клиентом ЦСР в том, что касается использования решений и наработок центра.

Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок
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По его словам, среднесрочной задачей ЦСР станет оценка эффективности выполнения майского указа президента, который определил цели развития страны до 2024 года.

«Главное — это анализ того, как мы движемся в направлении достижения этих национальных целей развития», — отметил Орешкин. Он пояснил, что ЦСР будет заниматься оценкой ​эффективности предпринятых на разных уровнях шагов и оказывать консультативную помощь по этому вопросу.

Кто станет новым президента ЦСР, еще обсуждается. «Сейчас у нас ведется подбор нового президента. С удовольствием его представим в довольно короткие сроки», — сказал Орешкин.

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Три источника, близких к ЦСР, и федеральный чиновник ранее рассказали РБК, что среди кандидатур на пост президента ЦСР рассматривается Александр Кудрин (Алексей и Александр Кудрин — однофамильцы), ранее возглавлявший аналитическое подразделение Sberbank CIB до конца мая. Он покинул компанию вскоре после увольнения аналитика Александра Фэка, автора критических отчетов о «Роснефти» и о бенефициарах инфраструктурных проектов «Газпрома».

Нынешний президент ЦСР Павел Кадочников также говорил РБК, что покинет свой пост. После ухода из ЦСР он сосредоточится на работе во Всероссийской академии внешней торговли, где он занимает пост проректора.

Центр стратегических разработок — одна из крупнейших российских аналитических групп. Организация была создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина. В разное время центром руководили Герман Греф (сейчас — глава Сбербанка), Дмитрий Козак (ныне вице-премьер) и Дмитрий Мезенцев (сейчас — член Совета Федерации).

Алексей Кудрин возглавил ЦСР в 2016 году. Под его руководством ЦСР подготовил экономическую программу для нового президентского срока Владимира Путина. Часть предложений Центра (по оценке Кудрина, около 50%) вошли в новый майский указ главы государства. В октябре распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева Минэкономразвития вошло в состав учредителей ЦСР.

Алексей Кудрин в сентябре подчеркивал, что «речи о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства».

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Максим Орешкин , Алексей Кудрин
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