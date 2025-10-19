Экс-директор Пушкинского музея связала ограбление Лувра с разгильдяйством

Ограбление Лувра — «это результат чистого разгильдяйства», заявила Лихачева. По мнению бывшего директора Пушкинского музея, администрация и служба безопасности музея заранее не предусмотрели риски при проведении ремонтных работ

Елизавета Лихачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ограбление одного из старейших музеев мира — французского Лувра — стало возможно из-за «разгильдяйства», в том числе со стороны службы безопасности и администрации комплекса, заявила искусствовед и бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева в эфире Радио РБК.

«То, что произошло, — это результат чистого разгильдяйства. Никаких других причин произошедшего нет <…> Ремонтные работы нарушили периметр безопасности. В результате люди этим воспользовались, и никто об этом не подумал. Это называется разгильдяйство», — сказала Лихачева.

Искусствовед отметила, что подобные ограбления происходят не часто, но бывают случаи, когда злоумышленники решают воспользоваться ремонтными работами в музеях или другими аварийными ситуациями.

«Есть некоторый элемент мифа, что все, что хранится в музее, обладает невероятной ценностью с точки зрения денег. И иногда люди проникают в такие места. И бывает, что в результате, например, военных действий территории музея подвергаются откровенному разграблению. Мы это видели в Ираке. Но в Европе такое редко», — добавила она.

Лувр ограбили утром 19 октября всего за семь минут. Как сообщали Le Parisien и BFMTV, преступники воспользовались ремонтными работами на территории музея, чтобы проникнуть в здание. По информации газеты, грабители похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.

Гарнитур Марии-Амелии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830—1848 гг. Этот сапрфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / WIkipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wkipedia)

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители проникли в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что их удастся быстро перехватить. Le Parisien писала, что, покинув Лувр, преступники направились в сторону автомагистрали А6.