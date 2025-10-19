Экс-директор Пушкинского музея связала ограбление Лувра с разгильдяйством
Ограбление одного из старейших музеев мира — французского Лувра — стало возможно из-за «разгильдяйства», в том числе со стороны службы безопасности и администрации комплекса, заявила искусствовед и бывший генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева в эфире Радио РБК.
«То, что произошло, — это результат чистого разгильдяйства. Никаких других причин произошедшего нет <…> Ремонтные работы нарушили периметр безопасности. В результате люди этим воспользовались, и никто об этом не подумал. Это называется разгильдяйство», — сказала Лихачева.
Искусствовед отметила, что подобные ограбления происходят не часто, но бывают случаи, когда злоумышленники решают воспользоваться ремонтными работами в музеях или другими аварийными ситуациями.
«Есть некоторый элемент мифа, что все, что хранится в музее, обладает невероятной ценностью с точки зрения денег. И иногда люди проникают в такие места. И бывает, что в результате, например, военных действий территории музея подвергаются откровенному разграблению. Мы это видели в Ираке. Но в Европе такое редко», — добавила она.
Лувр ограбили утром 19 октября всего за семь минут. Как сообщали Le Parisien и BFMTV, преступники воспользовались ремонтными работами на территории музея, чтобы проникнуть в здание. По информации газеты, грабители похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители проникли в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку. Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что их удастся быстро перехватить. Le Parisien писала, что, покинув Лувр, преступники направились в сторону автомагистрали А6.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?