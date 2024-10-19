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В регионе Казахстана, где убили подростка, уволили руководство полиции

Уволены высокопоставленные офицеры департамента полиции Алма-Атинской области, а также начальник полиции Талгарского района, где в начале октября убили подростка. После этого своих постов лишились мэр Талгара и районный прокурор
Ержан Саденов (в центре)
Ержан Саденов (в центре) (Фото: polisia.kz)

Приказом главы МВД Казахстана Ержана Саденова уволены несколько высокопоставленных полицейских в Алма-Атинской области, где в начале октября убили подростка, сообщает пресс-служба министерства.

Постов лишились:

  • первый заместитель начальника областного департамента полиции (ДП) Серик Шалхаров;
  • начальник управления по противодействию экстремизму ДП области Улан Байтаков;
  • начальник управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов;
  • начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр;
  • его заместитель Жанат Омаров.

Кроме того, от должности освободили начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова. Убийство произошло в Талгаре — пригороде Алма-Аты.

«По итогам оперативного совещания министром даны конкретные поручения по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Глава МВД отдельно заслушал следственно-оперативную группу о ходе расследования убийства несовершеннолетнего в Талгарском районе. По итогам даны конкретные поручения», — говорится в сообщении.

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Бахыт Куришбеков

Речь идет об убийстве, которое произошло 4 октября. В местный магазин пришел агрессивно настроенный покупатель, с которым у сотрудников произошел конфликт из-за того, что ему не продали пиво после 23:00, сообщал Orda.kz. В магазине также находился 16-летний подросток, который пришел к своему отцу.

После перепалки отец мальчика согласился продать алкоголь. Несмотря на то что чек об оплате не пришел, он отпустил посетителя. Подросток, ставший свидетелем конфликта, пошел за покупателем и после перепалки ударил его по лицу. После этого посетитель позвал своих знакомых. Приехав на место, они напали на мальчика, его отца и дядю с ружьем и ножами. Подросток погиб. Родные мальчика рассказывали, что при этом присутствовали также его мать и бабушка.

Прокуратура Алма-Атинской области 8 октября сообщила, что по подозрению в убийстве задержали семь человек, их отправили под стражу на два месяца.

В ночь на 12 октября в доме семьи убитого произошел пожар, здание полностью сгорело. В связи с этим семью мальчика обеспечили охраной, организовав круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Отец убитого Каржаубай Нурымов 14 октября записал видео, в котором попросил президента Касым-Жомарта Токаева вывезти его семью из Алма-Атинской области.

В тот же день в Талгар направили личный состав Нацгвардии МВД Казахстана. На следующий день со своих постов были уволены аким (мэр) города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык. Кроме того, должностей лишились заместитель прокурора Алма-Атинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов. «Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе», — пояснили в Генеральной прокуратуре республики.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Казахстан убийство Алма-Ата увольнения полиция
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В Казахстане уволили мэра города, куда ввели Нацгвардию после убийства
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