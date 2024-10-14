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Общество ,  
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В город под Алма-Атой ввели нацгвардию после убийства подростка

После убийства 16-летнего подростка в город Талгар для охраны общественного порядка ввели личный состав Нацгвардии МВД Казахстана. Об этом изданию Tengrinews сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент в город Талгар Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы», — рассказали в министерстве и объяснили, что такие меры приняли для обеспечения в городе безопасности.

Талгар — пригород Алма-Аты, расположен на юге Казахстана.

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Речь идет об убийстве, которое произошло 4 октября. В тот день в местный магазин пришел агрессивно настроенный покупатель, с которым у сотрудников начался конфликт. Там же находился 16-летний подросток, который пришел в магазин к своему отцу. Между ними произошел конфликт.

После этого посетитель позвал своих знакомых. Приехав на место, они напали на мальчика, его отца и дядю с ружьем и ножами. Подросток погиб.

В ночь на 12 октября в его доме произошел пожар, здание полностью сгорело. В связи с этим семью мальчика обеспечили охраной, организовав круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Как пишет издание со ссылкой на прокуратуру Алматинской области, по подозрению в совершенном преступлении задержали семь человек, их отправили под стражу на два месяца.

По данным издания ORDA.kz, конфликт начался с того, что посетителю отказали в продаже пива после 23:00. Когда он начал препираться, отец убитого мальчика согласился продать алкогольный напиток. Чек об оплате ему не пришел, но он отпустил клиента. Ставший свидетелем их разговора Шерзат отправился вслед за обидчиком отца и ударил его по лицу, после чего тот и начал звонить знакомым.

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Казахстан Нацгвардия МВД подросток убийство
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