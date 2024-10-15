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В Казахстане уволили мэра города, куда ввели Нацгвардию после убийства

В Казахстане сняли с должности главу Талгара, куда ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка. Мальчик погиб в результате драки в магазине 4 октября. Спустя неделю сгорел дом семьи погибшего, а в город ввели Нацгвардию
Бахыт Куришбеков
Бахыт Куришбеков (Фото: Акимат Талгарского района)

Мэра города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя сняли с должностей после резонансного убийства 16-летнего подростка, из-за которого в город ввели Нацгвардию. Об этом сообщает TengriNews ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Талгар — пригород Алма-Аты, расположен на юге Казахстана. Куришбеков победил на выборах акима города в июне 2022 года.

В город под Алма-Атой ввели Нацгвардию после убийства подростка
Общество
Фото:Национальная гвардия Республики Казахстан

Увольнению акима предшествовало резонансное убийство подростка, совершенное в одном из магазинов Талгара в ночь на 4 октября. В тот день в местный магазин пришел агрессивно настроенный покупатель, с которым у сотрудников начался конфликт. Там же находился 16-летний подросток, который пришел в магазин к своему отцу.

После разгоревшегося конфликта посетитель позвал своих знакомых — все были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Приехав на место, они напали на мальчика, его отца и дядю. Подросток погиб. «Маму держали два мужика, когда убивали сына. Мать умоляла не бить сына. Дяде также нанесли ножевые ранения, он получил три ножевых ранения ниже пояса. Бабушку толкнули в сторону, после чего она потеряла сознание. Отец мальчика дрался с двумя, он думал, что только у них есть нож. Но, к большому сожалению, все были вооружены. После убийства они еще и обокрали магазин», — рассказали TengriNews родные погибшего.

12 октября дом погибшего подростка подожгли. В связи с этим семью мальчика обеспечили охраной, организовав круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование этого дела взял на личный контроль министр внутренних дел Ержан Саденов, а в Талгар направили личный состав Нацгвардии МВД Казахстана. Как сообщали в прокуратуре Алма-Атинской области, по подозрению в совершении преступления были задержаны семеро подозреваемых. Суд заключил их под стражу на два месяца.

Отец убитого Каржаубай Нурымов накануне записал видео, в котором он попросил президента Касым-Жомарта Токаева вывезти его семью из Алма-Атинской области.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан ОПГ МЭР поножовщина убийство
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