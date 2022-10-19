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МВД сообщило о росте числа изъятого оружия рядом с зоной спецоперации

Глава МВД Колокольцев: с начала года изъято почти 20 тыс. единиц оружия
По словам министра Владимира Колокольцева, незаконный оборот оружия растет за счет преступлений, совершаемых за пределами России и в граничащих с зоной спецоперации регионах

МВД принимает меры по предотвращению незаконного оборота оружия: с начала года изъято 20 тыс. единиц оружия, в том числе 7 тыс. — огнестрельного, сообщил министр Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме, передает корреспондент РБК.

По словам главы МВД, число таких преступлений росло преимущественно за пределами России и в регионах, граничащих с зоной проведения военной операции.

Контроль за оборотом оружия осуществляет Росгвардия. В январе этого года, после стрельбы в казанской школе, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил вернуть эти полномочия МВД.

В конце прошлого года депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный внесли в Госдуму поправки об ужесточении законодательства в сфере контроля за оружием. Авторы предложили, в частности, не выдавать лицензию на приобретение оружия гражданам, «в отношении которых уполномоченные правоохранительные органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе <...>, а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных целях». Для этого сотрудникам МВД и ФСБ предлагается проводить проверки, по итогам которых Росгвардия выдавала бы заключения. На основании такого документа можно будет отказывать гражданам в приобретении оружия или лишать оружия тех, кто его уже приобрел.

В июне Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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