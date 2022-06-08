Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД

В первом чтении приняли законопроект, предусматривающий проверку ФСБ и МВД кандидатов на владение оружием и отказ в разрешении, если человек намерен использовать оружие в преступных целях. К 22 июня ожидаются поправки к проекту

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия, который предполагает проверку кандидатов на получение оружия силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД), следует из карточки на сайте Госдумы.

После рассмотрения законопроекта его авторам также поручили представить поправки к документу к 22 июня.

Предложение о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный.

«Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие», — пояснил тогда Хинштейн, уточнив, что отказ будет действовать в течение года.

Он отметил, что за человеком останется право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Проект предусматривает, что такие проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством.

От проверок предлагается освободить проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания «либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации и должности государственной службы субъекта Российской Федерации». Такое решение объясняется тем, что они уже проходят подобные проверки.

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Также подобные меры не коснутся граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.

В июне прошлого года Госдума приняла закон, который повышает минимальный возраст покупателей огнестрельного охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны с 18 до 21 года. Также в нижней палате парламента приняли поправки, усиливающие ответственность за незаконный оборот оружия.

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