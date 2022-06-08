Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Автомобиль с госномерами сбил курьера на переходе в центре Москвы Общество, 17:56
Боец ММА рассказал о драке с посетителем ТЦ в Махачкале из-за поцелуя Спорт, 17:56
В Рособрнадзоре пообещали оставить ЕГЭ при отказе от Болонской системы Общество, 17:50
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:46
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства ФРГ площадью ЛНР Политика, 17:42
Как когнитивные искажения мешают нам мыслить рационально Социальная экономика, 17:40 
Число случаев оспы обезьян за пределами Африки превысило 1 тыс. Общество, 17:33
Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД Общество, 17:31
Дом чемпиона мира по боксу ограбили во время защиты титула Спорт, 17:23
«Сбер» свернул игровое подразделение из-за санкций против разработчиков Бизнес, 17:22
Цифровая карма: как будут работать децентрализованные сообщества в Web3 Футурология, 17:20
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 17:20
Винер фразой «очень много грязи» описала турниры без российских гимнасток Спорт, 17:06
Эксперты зафиксировали резкий рост цен на загородные дома и участки Недвижимость, 17:04
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Госдума поддержала проверку кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД

В первом чтении приняли законопроект, предусматривающий проверку ФСБ и МВД кандидатов на владение оружием и отказ в разрешении, если человек намерен использовать оружие в преступных целях. К 22 июня ожидаются поправки к проекту
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия, который предполагает проверку кандидатов на получение оружия силами Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД), следует из карточки на сайте Госдумы.

После рассмотрения законопроекта его авторам также поручили представить поправки к документу к 22 июня.

Предложение о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный.

«Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности. В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие», — пояснил тогда Хинштейн, уточнив, что отказ будет действовать в течение года.

В Думе предложили проверять кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Он отметил, что за человеком останется право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Проект предусматривает, что такие проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством.

От проверок предлагается освободить проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания «либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации и должности государственной службы субъекта Российской Федерации». Такое решение объясняется тем, что они уже проходят подобные проверки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

Также подобные меры не коснутся граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.

Верховная рада поддержала закон о свободном владении оружием
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В июне прошлого года Госдума приняла закон, который повышает минимальный возраст покупателей огнестрельного охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны с 18 до 21 года. Также в нижней палате парламента приняли поправки, усиливающие ответственность за незаконный оборот оружия.

Это произошло после стрельбы в школе № 175 в Казани 11 мая 2021 года, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. Стрельбу открыл бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев.

В сентябре того же года произошел еще один массовый расстрел учащихся, на этот раз в Пермском государственном университете. Тогда погибли шесть человек и более 40 пострадали. Напавшего — студента вуза Тимура Бекмансурова — задержали и обезвредили, он получил серьезные ранения.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Госдума огнестрельное оружие проверка МВД ФСБ
Материалы по теме
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием
Общество
В Думе предложили проверять кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД
Политика
Верховная рада поддержала закон о свободном владении оружием
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter