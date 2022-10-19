Треть россиян сочли, что церковь слишком активна в государственных делах

Треть россиян считают, что РПЦ слишком активна в государственных делах и должна больше внимания уделать нравственным вопросам. В то же время 58% полагают, что в целом влияние церкви на общественную и политическую жизнь допустимо

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Треть россиян (31%) считают, что Русская православная церковь (РПЦ) слишком активна в жизни общества и делах государства, тогда как ей следует больше внимания уделять нравственным вопросам. Результаты исследования социологов о влиянии РПЦ на общественную жизнь опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2012 году тех, кто считал, что она слишком активна в государственных делах, было 19%.

Социологи задавали респондентам закрытый вопрос, предлагая оценить, как сейчас складываются отношения между РПЦ и государством.

Слишком активным участие РПЦ в жизни общества считают мужчины (38%), молодежь 18–34 лет (от 59 до 45%), лица с высшим и неоконченным высшим образованием (38%), москвичи и петербуржцы (44%), а также активные пользователи интернета (52%).

В то же время более половины россиян допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что она должна влиять только на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за активное участие РПЦ в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства. Треть опрошенных — 33% — приверженцы крайней формы светскости: в их представлении церкви следует заниматься исключительно проблемами веры и религии.

Доля тех, кто считает, что РПЦ недостаточно активна, напротив, снизилась. Если в 2012 году такой ответ давали 23% респондентов, то сейчас — 12%. Тех, кто считает, что РПЦ все делает так, как нужно (высказывается, где это необходимо, и не вмешивается в вопросы, которые ее не касаются), также стало меньше: 43% в 2012-м против 30% в этом году.

Согласно данным мартовского опроса ВЦИОМа, православными себя считают 68% россиян (для сравнения, в 2017 году таких было 75%). При этом приверженность православию чаще декларируют женщины (74 против 60% среди мужчин) и представители старшего поколения — россияне 45–59 лет (76%) и в возрасте 60 лет и старше (75%). Согласно данным октябрьского опроса, влияние церкви на жизнь россиян также растет с возрастом: о том, что РПЦ оказывает влияние на их личную жизнь, сообщили 42% респондентов старше 60 лет и только 19% среди молодых людей 18–24 лет.

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Половина участников октябрьского опроса признают роль церкви в решении внутриполитических вопросов. Это единственная сфера, мнение о которой с годами не изменилось: как и в текущем, так и в 2012 году 50% россиян считают, что РПЦ оказывает влияние на внутреннюю политику страны.

Кроме того, чуть более трети россиян говорят сейчас о влиянии РПЦ на их собственную жизнь (35%). В 2012 году об этом сообщал каждый второй (49%).

Число тех, кто видит влияние РПЦ на духовно-нравственную жизнь общества, также несколько снизилось, хотя большинство — 51% — все же согласны с тем, что это происходит. Тем не менее в 2012 году тех, кто так считал, было больше — 63%.

Наименьший вес РПЦ, по мнению россиян, имеет в международной политике — так думают 34% респондентов. В 2012 году об этом заявили 43% опрошенных.

Социологи ВЦИОМа указывают на тенденцию: несмотря на то что с годами все больше граждан заявляет об активном участии православной церкви в общественных и политических делах, доля тех, кто признает ее влияние на разные сферы жизни, напротив, снижается.

Любая общественная активность Церкви неразрывно связана с духовной составляющей в ее жизни, заявил РБК заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Если Церковь выступает в общественном пространстве, например против абортов или эвтаназии, то проистекает [это действие] из следования заповеди «не убий» и неприкосновенности человеческой жизни», — сказал он РБК.

По его мнению, подобные социологические опросы «нередко вводят в заблуждение людей, которым навязывается ложный выбор, искусственное разделение двух одинаково важных измерений в жизни Церкви».