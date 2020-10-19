СМИ узнали о планах ЕС начать разбирательство из-за «золотых паспортов»

Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции уже вызвала политический кризис на Кипре и привела к отставке спикера парламента. Теперь претензии ЕС вызвали «золотые паспорта» Мальты

Мальта (Фото: Jergen Effner / DPA / ТАСС)

Европейская комиссия рассматривает вариант направления властям Мальты письма с официальным уведомлением о нарушении правил ЕС при реализации программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Times of Malta.

Такое уведомление является первым шагом к началу разбирательства из-за процедур, нарушающих правила Евросоюза. В Брюсселе считают, что продажа «золотых паспортов» противоречит базовому пониманию гражданства как выражения особых отношений преданности, солидарности и подлинной связи между государством и его народом.

Еврокомиссия провела юридический анализ и пришла к выводу, что продажа гражданства ЕС подрывает взаимное доверие государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, говорят источники издания.

Похожая программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции работала на Кипре. Власти неоднократно проводили расследования и объявляли об отзыве выданных паспортов за нарушения.