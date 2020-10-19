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СМИ узнали о планах ЕС начать разбирательство из-за «золотых паспортов»

Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции уже вызвала политический кризис на Кипре и привела к отставке спикера парламента. Теперь претензии ЕС вызвали «золотые паспорта» Мальты
Мальта
Мальта (Фото: Jergen Effner / DPA / ТАСС)

Европейская комиссия рассматривает вариант направления властям Мальты письма с официальным уведомлением о нарушении правил ЕС при реализации программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Times of Malta.

Такое уведомление является первым шагом к началу разбирательства из-за процедур, нарушающих правила Евросоюза. В Брюсселе считают, что продажа «золотых паспортов» противоречит базовому пониманию гражданства как выражения особых отношений преданности, солидарности и подлинной связи между государством и его народом.

Еврокомиссия провела юридический анализ и пришла к выводу, что продажа гражданства ЕС подрывает взаимное доверие государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, говорят источники издания.

Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за «золотых паспортов»
Политика
Димитрис Силлорис

Похожая программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции работала на Кипре. Власти неоднократно проводили расследования и объявляли об отзыве выданных паспортов за нарушения.

Однако после расследований Al Jazeera в стране начался политический скандал, который привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлориса. Программа была приостановлена.

В августе Al Jazeera опубликовала расследование The Cyprus Papers. В нем она раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касались россиян.

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Позже телеканал опубликовал материалы, снятые скрытой камерой, на которых Силлорис гарантировал китайскому бизнесмену, обвиняемому в мошенничестве, получение гражданства.

Кипр приостановит программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции
Бизнес
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

Руководитель практики юридического дивизиона Rights Business Standard Павел Русецкий рассказал РБК, что после закрытия кипрской программы россиян могут привлечь Монако или Мальта, хотя они «не могут похвастаться» такой простотой получения гражданства и статуса налогового резидента, как Кипр. К тому же Мальта официально раскрывает данные обо всех лицах, получивших паспорта.

Гендиректор CS Global Partners Мика-Роуз Эммет рассказала РБК, что среди россиян набирают популярность программы получения гражданства стран Карибского бассейна благодаря доступности, надежности и безвизовому режиму. В частности, такие государства, как Доминика и Сент-Китс и Невис.

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»
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Виды Мальты

Мальта с 2013 года выдает иностранцам так называемые золотые паспорта.

В январе РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого государства в 2018 году. Среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.

Кроме того, в списке фигурировали полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Среди получивших гражданство Мальты фигуровали председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга.

В списке есть и тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек.

Автор
Владислав Гордеев
Мальта гражданство Евросоюз
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