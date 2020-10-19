Власти Петербурга объяснили равную нулю статистику смертей понедельником

В понедельник статистики по смертности нет, поскольку в воскресенье не работает ЗАГС, сообщили в городском Комитете по здравоохранению

Фото: Роман Пименов / ТАСС

По понедельникам статистика новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге всегда равна нулю, так как она составляется на основе свидетельств о смерти, которые регистрирует ЗАГС, а в воскресенье у ЗАГС выходной, сообщили РБК в городском Комитете по здравоохранению.

«То есть на понедельник данных по смертности просто нет», — объяснили в комитете.

Так в комитете объяснили нулевой прирост случаев 19 октября. Также данных о смертности не было в понедельник на прошлой неделе, 12 октября. При этом 5 октября сообщалось о 14 смертельных случаев (в оперштабе не стали это комментировать). 28, 21, 14 и 7 сентября в Санкт-Петербурге также сообщили о нулевой смертности за минувшие сутки.