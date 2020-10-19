Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 октября
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,415 млн человек (плюс 15 982 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 179 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.
- С 19 октября в Москве начала работать система обязательных чек-инов в ночных барах и клубах. Пройти регистрацию по номеру телефона можно с помощью QR-кода. Как это делать — в инструкции РБК.
- Если эксперимент с посещением московских клубов и баров по QR-кодам окажется успешным, то его могут распространить и на другие заведения, говорит глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Речь может идти о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе.
- В Забайкальском крае все школы переводят на дистанционный формат обучения.
- Согласно результатам опроса Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, большинство россиян готовы передать государству свои личные данные для помощи в борьбе с эпидемией. 66% опрошенных назвали допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом. 76% согласились даже на использование правоохранительными органами систем распознавания лиц.
- Студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения в том случае, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить медицинские маски, заявила глава ведомства Анна Попова.
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В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19. Для верующих, когда они болеют или готовятся уйти из жизни, очень важно присутствие церкви, говорит митрополит Иларион.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,59 млн человек, из них более 1,1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 39,96 млн человек, в том числе 1,1 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,15 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,55 млн), на третьем — Бразилия (5,22 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (989 тыс.).
- В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Группами более 15 человек собираться запрещено.
- Власти Саудовской Аравии впервые за семь месяцев разрешили проведение молитв внутри главной исламской святыни — Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке, закрытой в марте в связи с пандемией коронавируса.
- В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент Николас Мадуро.
- Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.
Что известно о коронавирусе — в материале РБК.