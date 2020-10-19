Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 октября

В Москве заработала система QR-кодов для баров и клубов, россияне готовы отдавать свои данные властям для борьбы с эпидемией, в Швейцарии — масочный режим; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,415 млн человек (плюс 15 982 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 179 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С 19 октября в Москве начала работать система обязательных чек-инов в ночных барах и клубах. Пройти регистрацию по номеру телефона можно с помощью QR-кода. Как это делать — в инструкции РБК.

Если эксперимент с посещением московских клубов и баров по QR-кодам окажется успешным, то его могут распространить и на другие заведения, говорит глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Речь может идти о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе.

В Забайкальском крае все школы переводят на дистанционный формат обучения.

Согласно результатам опроса Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, большинство россиян готовы передать государству свои личные данные для помощи в борьбе с эпидемией. 66% опрошенных назвали допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом. 76% согласились даже на использование правоохранительными органами систем распознавания лиц.

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Студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения в том случае, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить медицинские маски, заявила глава ведомства Анна Попова.

В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19. Для верующих, когда они болеют или готовятся уйти из жизни, очень важно присутствие церкви, говорит митрополит Иларион.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,59 млн человек, из них более 1,1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 39,96 млн человек, в том числе 1,1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,15 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,55 млн), на третьем — Бразилия (5,22 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (989 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Группами более 15 человек собираться запрещено.

Власти Саудовской Аравии впервые за семь месяцев разрешили проведение молитв внутри главной исламской святыни — Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке, закрытой в марте в связи с пандемией коронавируса.

В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент Николас Мадуро.

Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.