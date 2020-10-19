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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 октября

В Москве заработала система QR-кодов для баров и клубов, россияне готовы отдавать свои данные властям для борьбы с эпидемией, в Швейцарии — масочный режим;  самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,415 млн человек (плюс 15 982 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 179 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С 19 октября в Москве начала работать система обязательных чек-инов в ночных барах и клубах. Пройти регистрацию по номеру телефона можно с помощью QR-кода. Как это делать — в инструкции РБК.
  • Если эксперимент с посещением московских клубов и баров по QR-кодам окажется успешным, то его могут распространить и на другие заведения, говорит глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Речь может идти о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе.
  • В Забайкальском крае все школы переводят на дистанционный формат обучения.
  • Согласно результатам опроса Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, большинство россиян готовы передать государству свои личные данные для помощи в борьбе с эпидемией. 66% опрошенных назвали допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом. 76% согласились даже на использование правоохранительными органами систем распознавания лиц.

Video

  • Студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения в том случае, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить медицинские маски, заявила глава ведомства Анна Попова.

  • В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19. Для верующих, когда они болеют или готовятся уйти из жизни, очень важно присутствие церкви, говорит митрополит Иларион.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,59 млн человек, из них более 1,1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 39,96 млн человек, в том числе 1,1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,15 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,55 млн), на третьем — Бразилия (5,22 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (989 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Группами более 15 человек собираться запрещено.
  • Власти Саудовской Аравии впервые за семь месяцев разрешили проведение молитв внутри главной исламской святыни — Большой (Заповедной) мечети аль-Харам в Мекке, закрытой в марте в связи с пандемией коронавируса.
  • В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир» для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил президент Николас Мадуро.
  • Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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