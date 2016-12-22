Минобороны не подтвердило спасение одного из пилотов разбившегося Л-39
Общество, 22:43
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Минобороны не подтвердило спасение одного из пилотов разбившегося Л-39
Военное ведомство не подтверждает спасение одного из пилотов разбившегося учебного самолета Л-39
Самолет Л-39
Миниоброны не подтвердило информацию о том, что летчик разбившегося учебного самолета Л-39 был найден живым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна», — приводит агентство сообщение ведомства. В Минобороны отметили, что с наступлением светлого времени суток поисковая операция в Азовском море продолжится.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой информированный источник сообщил, что один из пилотов Л-39 найден живым.
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Азовском море в четверг, 18 октября.
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