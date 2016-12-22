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В Азовском море нашли обломки рухнувшего самолета Л-39
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В Азовском море нашли обломки рухнувшего самолета Л-39
Общество, 11:35
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В Азовском море нашли обломки рухнувшего самолета Л-39

В Азовском море обнаружили место крушения и обломки самолета Л-39 Минобороны России. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

На месте крушения работают военные водолазы. Поиски пилота и штурмана ведут около 200 человек, обследуется море и береговая линия. По данным другого источника «Интерфакса», к поискам подключилась авиация.

ТАСС со ссылкой на источник в комиссии Минобороны России по расследованию случившегося сообщает, что пилоты, по предварительным данным, погибли. Собеседник агентства пояснил, что на месте падения самолета найден парашют, однако летчика там не было.

В департаменте массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что местонахождение летчиков пока не установлено, уточняет «РИА Новости».

В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39
Общество

Учебно-боевой Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае 18 октября около 17:00 мск. Источник «Интерфакса» сообщал, что пилотам удалось катапультироваться. ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах передавал, что летчики упали в море.

Экипажи проходящих в Азовском море судов предупреждены, что в море находятся оба летчика, катапультировавшихся во время падения самолета. Их призвали наблюдать за поверхностью воды и доложить в случае обнаружения пилотов.

Л-39, разработанный в Чехословакии, состоит на вооружении более чем у 30 стран мира, в том числе у России.

Теги: Самолет , крушение , Минобороны , Азовское море
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