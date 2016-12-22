В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, пилотов ищут спасатели. В Минобороны заявили, что причиной может быть техническая неисправность

Военно-учебный самолет Л-39 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае, заявили в Минобороны, передает «РИА Новости».

«Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность», — заявили в оборонном ведомстве.

Инцидент произошел около 17:00, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская, уточнили в Минобороны, добавив, что пилотов ищет поисково-спасательная группа.

​По словам источника «Интерфакса», на борту самолета находились два пилота, они катапультировались. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах региона сообщает, что летчики упали в море. «Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали», — сказал он. При этом другой источник агентства уточнил, что Л-39 упал в 1,5 км от берега.

Л-39 — чехословацкий учебно-тренировочный самолет, он состоит на вооружении более чем у 30 стран, в том числе у России. Его используют для обучения пилотированию, а также перехвату воздушных целей.

Как отмечает ТАСС, за 2018 год, не считая крушения Л-39, произошло восемь происшествий с летательными аппаратами Минобороны России. В общей сложности в них погибли 45 человек.

В последний раз об инциденте с Л-39 в России сообщалось 27 апреля. Тогда курсанту Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаилу Еманову пришлось посадить самолет на неподготовленную площадку из-за того, что после взлета в его двигатель попала птица.

«Сразу после взлета на высоте 200 м в двигатель учебного самолета Л-39 влетела птица, что привело к повреждению силовой установки», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны. Позже курсанта наградили орденом Мужества.