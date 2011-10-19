Разбившийся Як-42: летный эксперимент подтвердил вину пилота

Во вторник, 18 октября, в подмосковном Жуковском завершился летный эксперимент, который должен был помочь в расследовании причин крушения самолета Як-42 с хоккейной командой ярославского "Локомотива" на борту. Он полностью подтвердил версию о том, что в авиакатастрофе виноват один из пилотов, тормозивший при взлете, пишет газета "Коммерсантъ".

Во время летных испытаний пилот-испытатель, сидевший в левом кресле командира, имитируя действия погибшего коллеги из компании "Як-Сервис", во время разгона держал ноги на тормозных педалях. Одновременно ему приходилось оттягивать на себя штурвал.

Благодаря специальному прибору, прикрепленному к штурвальной колонке и измеряющему усилия рук пилота, выяснилось, что для того чтобы отклонить руль до 13 градусов (такое отклонение зафиксировал бортовой самописец разбившегося самолета прямо перед взлетом), испытателям потребовались усилия в десятки килограммов.

Обеспечить это отклонение, не упираясь ногами в педали тормозов, испытатели, по их словам, не смогли. Удержать же руль высоты в положении 13 градусов пилоту удалось в течение нескольких секунд. Чтобы обеспечить требуемое усилие в 64 кг, испытателю пришлось что есть мочи давить на тормоза.

Это было подтверждено последним испытательным полетом. Разогнавшись и установив руль высоты в штатное положение 5 градусов, испытатели просто убрали руки и ноги с органов управления машины, как бы устранившись от пилотирования, и Як-42 уверенно поднялся в воздух.

В ходе серии испытательных полетов экспериментально доказана версия о том, что Як-42 потерпел крушение из-за тормозящего момента на его колесах. Создан он был управляющим пилотом, который зачем-то поставил ноги на педали при взлете.

Результаты летных испытаний лягут в основу отчета технической комиссии о причинах катастрофы Як-42, к подготовке которого уже приступили эксперты.