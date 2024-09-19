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Жену главреда «Новой газеты. Европа» приговорили к условному сроку

Антонину Мартынову приговорили к восьми годам условно по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году. Обвинение запрашивало для нее 10 лет колонии. Обвиняемая и ее дочь называли произошедшее несчастным случаем
Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова (справа налево) в суде в Великом Новгороде, май 2024 года
Антонина Мартынова и ее дочь Алиса Федорова (справа налево) в суде в Великом Новгороде, май 2024 года (Фото: Ирина Евдокимова / ТАСС)

Суд приговорил к восьми годам условно Антонину Мартынову по делу о покушении на убийство дочери, передает ТАСС. Обвинение запрашивало для нее 10 лет колонии.

Мартынова — жена главреда «Новая газета. Европа» (признана нежелательной организацией) Кирилла Мартынова (признан иноагентом).

По версии следствия, в 2007 году в Великом Новгороде Мартынова протащила свою дочь 2004 года рождения между металлических прутьев перил за ограждение, после чего сбросила, инсценируя несчастный случай, девочка выжила. Мартынова настаивала, что произошедшее было несчастным случаем.

Единственным свидетелем, на основании показаний которого и было построено дело, был 11-летний мальчик, который умер до вынесения приговора. Дочь Мартыновой в суде заявила, что не считает себя жертвой и что самым строгим наказанием от матери было лишение интернета, передает агентство. Она очень любит мать, просит ее отпустить и считает вменяемые эпизоды несчастным случаем, сообщала РБК сторона защиты Анна Паничевой.

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Мартынову признали виновной в покушении на убийство дочери в 2008 году, с тех пор она находилась в федеральном розыске. Обоих задержали в марте 2024-го, рассмотрение дела было возобновлено.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что против Мартынова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации. Издание «Новая газета. Европа», возглавляемое журналистом, было создано уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты» после начала военной операции на Украине. В старой «Новой газете» Мартынов занимал должность заместителя главного редактора.

«Новая газета» была лишена лицензии в феврале 2023 года, в апреле Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новая газета. Европа», а в июне внес издание в реестр нежелательных организаций. Мартынов был оштрафован на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия «Новая газета» суд Следственный комитет условный срок покушение
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