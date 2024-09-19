СК возбудил дело против экс-замглавреда «Новой газеты»

Кирилл Мартынов после прекращения выпуска «Новой газеты» возглавил издание «Новая газета. Европа», которое признали нежелательной организацией

Кирилл Мартынов (Фото: kmartynov / VK)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (внесен в реестр иноагентов) по статье об организации деятельности нежелательной организации.

Уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» создали издание «Новая газета. Европа» (признано нежелательной организацией), которое возглавил Кирилл Мартынов. В апреле 2023 года Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту, а в июне внес издание в реестр нежелательных организаций.

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы оштрафовал Кирилла Мартынова на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Издание сообщило, что останавливает выпуск «до окончания «специальной операции на территории Украины». В феврале 2023 года Мосгорсуд по иску Роскомнадзора лишил регистрации «Новую газету».