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ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

ФСБ задержала членов переправлявшей африканцев в ЕС через Россию группировки

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали пятерых участников и организатора преступной группировки, которая содействовала транзиту через Россию в ЕС выходцев из африканских стран. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве полагают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз.

С этой целью использовались схемы заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России. Такими способами иностранцы получали разрешение на временное пребывание, вид на жительство и частные визы. С 2021 года группировка получила за свои услуги не менее 60 млн руб.

В состав группы входили этнические нигерийцы и российские граждане, а ее организатором был гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН, уточнили в ФСБ.

Всем подозреваемым уже избрали меры пресечения. В Москве и Владимирской области провели обыски в рамках уголовного дела, также силовики допросили свидетелей.

При обысках с мест изъяли «значительный объем миграционных документов», в том числе паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и компьютеры, а также заработанные преступным путем средства. В ежедневниках и на электронных устройствах фигурантов дела нашли доказательства преступлений, рассказали в ФСБ.

Также в одном из домовладений во Владимирской области нашли трех россиян, которых члены группировки «на протяжении длительного времени» незаконно удерживали и эксплуатировали, сообщили в ведомстве. Их передали полицейским.

Материал дополняется.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ Африка мигранты РУДН Евросоюз
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