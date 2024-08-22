Доцента РУДН арестовали за помощь нигерийцам с фиктивными браками
Тверской суд Москвы арестовал доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду по делу об организации фиктивных браков нигерийцев с россиянами для оформления виз и вида на жительства. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
По версии следствия, преподаватель вместе с другими лицами искал россиян и иностранцев, готовых за деньги зарегистрировать фиктивный брак с целью оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство и гостевых виз. Как сообщил телеграм-канала Baza, стоимость услуги составляла от 60 тыс. до 150 тыс. руб. Вместе с ним задержали еще троих россиян и нигерийца, добавляет канал.
Доценту вменяют организацию незаконной миграции организованной группой — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса. Он пробудет в СИЗО два месяца — до 8 ноября 2024 года.
Арестованный в 2014 году окончил магистратуру РУДН, а два года спустя защитил кандидатскую диссертацию. В вузе сообщили, что научный руководитель характеризует его «как спокойного, интеллигентного молодого человека».
Преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга.
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