Суд арестовал еще пять фигурантов дела доцента РУДН о фиктивных браках
Тверской суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела об организации фиктивных браков иностранцев с россиянами для оформления виз и вида на жительство, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Ранее днем по этому делу арестовали доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду.
Согласно решению инстанции, Давид Стацкий, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва пробудут в СИЗО два месяца, до 8 ноября 2024 года, а Даниил Андреев и Станислав Стацкий проведут столько же под домашним арестом. Им, как и преподавателю, вменяют организацию незаконной миграции организованной группой — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса.
По версии следствия, они искали россиян и нигерийцев, готовых за деньги зарегистрировать фиктивный брак с целью оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство и гостевых виз. По данным телеграм-канала Baza, этим они занимались с 2021 года, стоимость услуги составляла от 60 тыс. до 150 тыс. руб.
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