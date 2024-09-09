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После драки в поселке Афипском на Кубани арестовали 12 человек

Суд в Краснодарском крае отправил под административный арест на срок от двух до семи суток 12 человек, задержанных за неповиновение сотрудникам полиции после массовой драки в поселке Афипский, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, драка произошла 7 сентября, после чего для разбирательства в полицию доставили 54 гражданина, все они опрошены.

«За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывших из других регионов страны, и один местный житель», — уточнила Волк. Суд отправил их всех под административный арест на срок от двух до семи суток.

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Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В районной администрации ранее сообщали, что инцидент, в котором, по разным оценкам, принимали участие от 40 до 60 человек, произошел из-за девушки. Обошлось без госпитализации, однако на место массовой драки отправляли сотрудников спецподразделений Росгвардии.

Затем следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (213) — по второй части нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

«Уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона, активный участник конфликта, нарушивший общественный порядок, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — добавила Волк.

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