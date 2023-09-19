Как растет заболеваемость коронавирусом. Инфографика
За неделю с 11 по 17 сентября в России выявили 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, что почти на 50% больше, чем неделей ранее — тогда было выявлено 7,7 тыс. случаев.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Госпитализированы за прошедшую неделю почти 2 тыс. человек, это на 20,6% больше по сравнению с предыдущей. Оперативный штаб отмечает, что подъем заболеваемости выявлен в 70 регионах, рост числа госпитализаций — в 42.
Исходя из данных оперативного штаба, подъем заболеваемости начался с середины августа, весной-летом наблюдался спад. С середины мая штаб перестал публиковать ежедневные данные и перешел к еженедельному режиму.
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