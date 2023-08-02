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Экс-командир спецназа «Вымпел» получил условный срок за хищение ₽25 млн

Бывший командир спецназа ФСБ «Вымпел» получил условный срок по делу о хищении 25 млн руб.
Обвинение требовало назначить генерал-майору Владимиру Подольскому десять лет колонии по делу о мошенничестве и лишить его звания, но суд этого делать не стал. Экс-командир «Вымпела» получил 5,5 лет условно
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-командира управления «Вымпел» центра спецназа ФСБ и бывшего главу госпредприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) Владимира Подольского к пяти с половиной годам условно по делу о хищении более 25 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «Коммерсантъ». Ему также назначили штраф в размере 450 тыс. руб.

Подчиненному Подольского, бывшему исполнительному директору ВООП Андрею Польщикову дали шесть лет колонии. Ранее военная прокуратура просила назначить Подольскому десять, а Польщикову — 12 лет тюрьмы, а также лишить их наград и званий генерал-майора и полковника. Суд этого делать не стал.

По делу также проходят члены семьи полковника — старший прапорщик Лариса Польщикова и их сын Максим. Им дали по четыре года условно с выплатой штрафов в 400 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Суд установил, что Подольский вместе с Польщиковым в 2012 году фиктивно трудоустроили в ВООП жену и сына последнего, после чего им на карты в течение нескольких лет было перечислено 25,4 млн руб. Эти средства сообщники поделили между собой, утверждает обвинение. Подсудимые не признали вину.

При оглашении приговора, как пишет газета, судья упомянул о заслугах подсудимых: Подольский и Польщиков являлись ветеранами боевых действий и военной службы, были отмечены боевыми наградами, а Польщиков был еще и инвалидом второй группы из-за ранения.

Дело против Подольского было заведено в 2016 году. Как писал «Коммерсантъ», при проверке в ВООП, у которого более 17 тыс. сотрудников, были обнаружены десятки «мертвых душ», на карточки которых ежемесячно перечислялась зарплата. Эти деньги, как считает следствие, по поручению руководства ФГУПа обналичивались и использовались в личных целях.

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Защита настаивала на оправдании обвиняемых, но выдвигала разные версии произошедшего. Защита Подольского утверждала, что Польщиков подставил их клиента, фиктивно оформив в ВООП жену и сына. Генерал признал свою халатность, но назвал невозможным уследить за всеми сотрудниками. В то же время защита остальных фигурантов дела утверждает, что Польщиков устроил на работу членов семьи именно по просьбе Подольского, которому он «не осмелился перечить».

Группа «Вымпел» участвовала в том числе в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002 года и школе № 1 Беслана в сентябре 2004-го.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Вымпел» ФСБ приговор мошенничество Владимир Подольский
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