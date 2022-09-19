На лакокрасочном заводе в Ижевске возник пожар на площади 5 тыс. кв м

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В Ижевске загорелось здание на улице Салютовская, 31, сообщила пресс-служба управления МЧС по Удмуртии. По этому адресу расположено предприятие по производству лакокрасочных материалов Palizh.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Позже там рассказали, что горит второй этаж здания, частично обрушилась кровля. Площадь пожара превысила 5 тыс. кв. м. К тушению привлечено около 100 человек и 30 единиц техники, указали в МЧС.

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