На предприятии «Норникеля» в Мончегорске произошел пожар

На производственном предприятии «Норникеля» в Мурманской области произошел пожар, возгорание началось в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля. Пострадавших нет, компания проводит расследование

Фото: МЧС РФ

На предприятии «Кольская ГМК» в Мурманской области, которое принадлежит компании «Норникель», произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС около 10 часов утра, сообщило ведомство.

«В районе 10 часов утра в МЧС поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК» по адресу г. Мончегорск, Никелевое шоссе, Мурманской области», — говорится в сообщении. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

В «Норникеле» уточнили РБК, что пожар начался в 09:04 в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля — 2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК.

«Оперативно был эвакуирован весь персонал, пострадавших нет. Работа ЦЭН-2 остановлена», — сообщил «Норникель».

Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о ее результатах она пообещала сообщить дополнительно.

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