На предприятии «Норникеля» в Мончегорске произошел пожар

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Российский автогонщик сменил гражданство для участия в ралли «Дакар» Спорт, 12:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:45
Киргизия сообщила о нескольких перестрелках на границе с Таджикистаном Политика, 12:42
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:41
«Поздравляю, у вас кризис середины карьеры!»: как из него выбраться Pro, 12:40
Кадры удара с вертолета по украинскому десанту на Днепре Политика, 12:38
В России выявили 51,7 тыс. случаев коронавируса Общество, 12:35
На предприятии «Норникеля» в Мончегорске произошел пожар Общество, 12:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россиянин за две минуты победил соперника и получил контракт в UFC Спорт, 12:31
В России в 2,5 раза снизилось число одобрений проектной документации ЖК Недвижимость, 12:20
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 12:18
Как оплачивать ушедшие из России онлайн-сервисы: пять способов Pro, 12:14
Потанин передаст до 50% акций Росбанка благотворительному фонду Бизнес, 12:13
В ДНР заявили о контроле над двумя селами в районе Артемовска Политика, 12:10
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

На предприятии «Норникеля» в Мончегорске произошел пожар

На производственном предприятии «Норникеля» в Мурманской области произошел пожар, возгорание началось в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля. Пострадавших нет, компания проводит расследование
Норникель GMKN ₽16 148 -1,73% Купить
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

На предприятии «Кольская ГМК» в Мурманской области, которое принадлежит компании «Норникель», произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС около 10 часов утра, сообщило ведомство.

«В районе 10 часов утра в МЧС поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО «Кольская ГМК» по адресу г. Мончегорск, Никелевое шоссе, Мурманской области», — говорится в сообщении. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

В «Норникеле» уточнили РБК, что пожар начался в 09:04 в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля — 2 (ЦЭН-2) Кольской ГМК.

«Оперативно был эвакуирован весь персонал, пострадавших нет. Работа ЦЭН-2 остановлена», — сообщил «Норникель».

Для расследования причин произошедшего создана комиссия. Компания проводит оценку последствий случившегося, о ее результатах она пообещала сообщить дополнительно.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова, Наталья Демченко Наталья Демченко
«Норникель» Пожар
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter