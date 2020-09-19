Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 23:23 В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек Общество, 23:08 Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве Общество, 23:00 Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ Общество, 22:45 Кадыров сообщил об информационной кампании против Чечни Политика, 22:33 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 22:21 CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом Политика, 22:15 Дубль Холанда принес «Боруссии» победу на старте чемпионата Германии Спорт, 21:59 «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение в первом матче сезона Спорт, 21:43 Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн Общество, 21:41 Татьяна Толстая получила Гран-при премии «Писатель года» Общество, 21:40 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 21:28 «Ливерпуль» подписал контракт с победителем Лиги наций Спорт, 21:21 Правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных на протестах в Минске Политика, 21:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ

Он считает, что это привело к спешке и невозможности должным образом проверить и изолировать заболевших. Гейтс отметил, что, несмотря на опыт Европы и Китая, власти не смогли быстро разработать инструкцию по борьбе с вирусом
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что введенные президентом Дональдом Трампом ограничения могли способствовать распространению COVID-19 в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что 31 марта глава Белого дома запретил поездки в Китай, а затем ввел ограничения на посещение других стран и въезд граждан из них.

«Мы создали спешку, у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это привело к болезни. Знаете, вероятно, запрет усилил ее распространение», — сказал Гейтс.

Гейтс предостерег от применения вакцины от COVID-19 без должной проверки
Общество
Билл Гейтс

Миллиардер пояснил, что весной вспышки COVID-19 на Западном побережье вызвал завезенный из Китая вирус, а очаги на Восточном побережье появились по причине завоза болезни из Европы.

«Мы видели происходящее и в Китае, и в Европе. Но у нас не было четких инструкций, как себя вести», — заявил Гейтс.

Билл Гейтс назвал тестирование на COVID-19 в США пустой тратой времени
Общество
Билл Гейтс

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Гейтс уже неоднократно критически высказывался по поводу проводимой властями политики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В июле он назвал пустой тратой времени тестирование на COVID-19 в США, поскольку результатов приходится ждать слишком долго. По мнению миллиардера, ожидание анализов в течение нескольких суток приводит к тому, что больные граждане заражают еще много людей.

Гейтс также критиковал «гонку за вакциной», которую устроили разные страны. Он отмечал, что это может привести к появлению на рынке препаратов, не прошедших необходимые испытания, и потенциальной опасности.

Авторы
Анастасия Батманова, Михаил Котляр
США пандемия
Материалы по теме
Гейтс предостерег от применения вакцины от COVID-19 без должной проверки
Общество
Билл Гейтс назвал тестирование на COVID-19 в США пустой тратой времени
Общество
Гейтс объяснил слухи о его причастности к пандемии коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter