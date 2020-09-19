Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ

Он считает, что это привело к спешке и невозможности должным образом проверить и изолировать заболевших. Гейтс отметил, что, несмотря на опыт Европы и Китая, власти не смогли быстро разработать инструкцию по борьбе с вирусом

Билл Гейтс (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что введенные президентом Дональдом Трампом ограничения могли способствовать распространению COVID-19 в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он напомнил, что 31 марта глава Белого дома запретил поездки в Китай, а затем ввел ограничения на посещение других стран и въезд граждан из них.

«Мы создали спешку, у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это привело к болезни. Знаете, вероятно, запрет усилил ее распространение», — сказал Гейтс.

Миллиардер пояснил, что весной вспышки COVID-19 на Западном побережье вызвал завезенный из Китая вирус, а очаги на Восточном побережье появились по причине завоза болезни из Европы.