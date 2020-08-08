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Пандемия коронавируса ,  
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Гейтс предостерег от применения вакцины от COVID-19 без должной проверки

Основатель Microsoft предположил, что, к примеру, Китай и Россия могут выпустить на рынок небезопасную или неэффективную вакцину. Ранее он критически высказывался о прецедуре тестирования на коронавирус
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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

В мире в широком доступе могут появиться вакцины от коронавирусной инфекции, не прошедшие необходимую проверку и поэтому представляющие опасность. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщает журнал The Wired.

Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.

«Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», — сказал бизнесмен.

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Билл Гейтс

По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты. В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.

Ранее миллиардер допустил, что после создания препарата и начала вакцинации распространение инфекции не прекратится. Гейтс считает, что инъекция позволит создать индивидуальную защиту для конкретного человека, но при этом не остановит пандемию.

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В июле Гейтс раскритиковал систему тестирования на коронавирусную инфекцию. По мнению миллиардера нынешняя процедура не имеет смысла, поскольку людям приходится слишком долго ждать результатов исследования.

В августе основатель Microsoft заявил, что через несколько десятков лет миру грозит кризис в связи с изменением климата, который окажется куда пагубнее, чем пандемия коронавируса.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Билл Гейтс, коронавирус, вакцина
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