Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 сентября

Число заболевших в мире превысило 30 млн, в России заболеваемость бьет двухмесячные рекорды, в аптеках появятся два препарата от COVID-19; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,097 млн человек (плюс 6065 за сутки. В России число заразившихся впервые с 19 июля превысило 6 тыс. человек). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 339 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 906 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число суточных заражений в России растет седьмой день подряд и остается рекордным с середины июля. 825 новых случаев заражения выявлено в Москве — максимум с конца июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РБК, что противовирусный препарат фавипиравир, который одобрен для лечения коронавируса, в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве. По его словам, за две недели в Москве порядка 1 млн человек тестируют на COVID-19. «В первую очередь это (рост числа заразившихся COVID-19 в Москве) связано с увеличением количества тестирований — в сутки количество тестов [достигает] 66 тыс., это гигантская цифра», — сказал он.

Крымский детский центр «Артек» назвал фейком заявление главы международного отдела лагеря Нины Лазаревой, которая сообщила о вспышке коронавируса среди учителей в учреждении. В центре сообщили, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили у трех работников, которых отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн, из них более 943 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 30,5 млн человек, из них 952 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,3 млн), на третьем — Бразилия (более 4,5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 756 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать. «Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он, добавив, что не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который переболел COVID-19, выразил мнение, что только слабые люди принимают решение уйти на самоизоляцию во время пандемии коронавируса. «Вы не поддались этой глупости — «оставайся дома, а экономикой займемся позже». Это для слабых», — сказал он.

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассказали о четырех основных сценариях проведения мероприятия в 2021 году. Первый вариант — проведение мероприятия в обычном формате, второй — соблюдение посетителями концерта и конкурсантами социальной дистанции, третий — в рамках мероприятия нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а число выступающих на сцене будет ограничено. Помимо этого, если участник конкурса не сможет из-за закрытых границ приехать в Роттердам, то ему дадут возможность выступить из своей страны. При этом исполнители, которые смогут прилететь в Нидерланды, споют вживую. Организаторы уточнили, что по четвертому сценарию «Евровидение» пройдет без присутствия зрителей и, скорее всего, в Роттердаме и его окрестностях запретят проводить культурные мероприятия.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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