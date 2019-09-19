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В ФБК сообщили о задержании Жданова

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом сообщил в Twitter глава штаба основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков. По его данным, полицейские задержали Жданова у подъезда его дома, претензии связаны со ст. 20.2 КоАп (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил РБК, что Жданова задержали около 13:00 «Задерживала его полиция, конкретных причин для этого не назвали, мы сами пытаемся их выяснить. На связь он не выходит», — рассказал Гимади.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В августе в отношении Жданова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации). Дело связано с роликом «Он вам не Димон», который Жданов не удалил из интернета, таким образом, не исполнив решение суда.

12 сентября Следственный комитет провел обыски у координаторов и волонтеров региональных штабов Навального. По его словам, следственные действия прошли у 200 человек в 43 регионах. Обыски прошли в рамках дела об отмывании денег (ст. 174 УК). Следователи пришли к региональным координаторам штабов, в оперативных мероприятиях были задействованы не менее тысячи силовиков, заявил тогда Леонид Волков. По данным следствия, сотрудники ФБК и близкие к фонду люди в 2016–2018 годах легализовали через счета организации около 1 млрд руб., которые заведомо для них были заработаны неустановленными лицами преступным путем.

Теги: Иван Жданов, ФБК, задержание, новости РБК
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