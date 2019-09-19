Профессор ВШЭ сообщила о следственных действиях у основателя РЕН ТВ

Следственные действия в доме Ирены Лесневской начались утром 19 сентября. С чем именно они связаны, пока неизвестно

Ирена Лесневская (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Следователи пришли с обыском к издателю журнала The New Times и основателю телекомпании РЕН ТВ Ирене Лесневской. Об этом в Twitter сообщила журналист и профессор ВШЭ Анна Качкаева.

«Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали», — написала она.

В ее предыдущей публикации было указано, что следственные действия проходили на даче в Шмелёнках, в Подмосковье. Других подробностей Качкаева не привела. Через некоторое время журналист удалила это сообщение, по ее словам, это было сделано по просьбе сына.

Лесневская работала на телевидении с 1965 года, в 1991 году стала соучредителем РЕН ТВ. В 2005 году она и Дмитрий Лесневский, который также является основателем телекомпании, продали свою долю в РЕН ТВ медиахолдингу RTL Group. В октябре того же года они покинули телеканал.

В 2005 году была награждена премией ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2007 году Лесневская стала издателем The New Times, а в 2013 году передала журнал Евгении Альбац.