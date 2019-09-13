Кадастровая палата объяснила порядок оформления самовольно занятых земель

Речь идет об участках, используемых более 15 лет, на которые не претендуют соседи. Территория должна не превышать предельный минимальный размер земельного участка, установленного местной администрацией

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16 сентября в России вступают в силу поправки к законам «О кадастровой деятельности» и «О государственной недвижимости». Согласно новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые земельные участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но при соблюдении определенных условий. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты Росреестра, поступившем в РБК.

В частности, отмечает ведомство, узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет. Кроме того, к человеку, занявшему землю, не должно быть претензий со стороны соседей или органов власти.

Кадастровая палата также отмечает, что площадь этой территории не должна превышать предельно минимальный размер участка, установленный местной администрацией. В том случае, если предел не установлен, — не более 10% от площади основного участка, указанного в ЕГРН.

«У граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а соответственно, впоследствии ими распоряжаться», — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова. При этом она отметила, что к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих участков.

«Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ», — пояснила она.