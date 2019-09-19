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НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
На сайте НАТО появилась статья, в которой упоминается о несуществующем «море Азимова». По всей видимости, речь могла идти об Азовском море, но автор описался
Фото: Reinhard Krause / Reuters

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова». Статья под названием «Почему важно обеспечить свободный доступ к морям? Узнайте о роли морского эксперта НАТО» опубликована на сайте альянса.

В статье рассказывается об эксперте НАТО по морской безопасности Поле Бекли и приводятся некоторые его цитаты. «Свобода доступа к морям имеет решающее значение для нашей национальной экономики, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — приводятся в статье его слова. Далее говорится о том, что 90% мировой торговли осуществляется на судах, а путь к портовым городам проходит по внутренним водным путям, которые из-за интенсивного движения и мелководья являются легкой целью для атак.

В статье также приводятся слова эксперта, что легкими способами подорвать свободу доступа к морям являются мины и подлодки. «Недавние события в Персидском заливе и в море Азимова (англ: Sea of Asimov. — РБК) продемонстрировали необходимость военно-морской мощи и того, чтобы силы НАТО могли находить и уничтожать мины», — говорится в статье.

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О каких событиях идет речь, в статье не уточняется. По всей видимости имелись в виду захваты танкеров в Персидском заливе, а также инцидент с задержанием украинских военных кораблей в ноябре минувшего года, которые через Керченский пролив пытались пройти в Азовское море и, по версии ФСБ, не реагировали на предупредительные сигналы российской стороны.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Автор: Мария Бондаренко
Теги: НАТО, Азовское море
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