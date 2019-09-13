Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе

Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер, сообщается на сайте британского кабмина.

По его словам, Великобритания является одной из первых стран, которые продемонстрировали поддержку Киеву после инцидента с украинскими судами в Черном море. Он заверил, что агрессия Москвы в отношении Украины «никогда не будет забыта».

Пинчер также призвал украинские власти защищаться от «злонамеренной деятельности России» с помощью построения жизнеспособного государства. «Процесс осуществления реформ на Украине является не только важной частью в целях защиты от России, но и показателем пути к стабильности и процветанию», — заявил он.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинских моряков и три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива. Военнослужащих обвинили в нарушении государственной границы России и арестовали.

Ранее, 7 сентября, Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». Украинцев, среди которых были в том числе 25 моряков, задержанных в Керченском проливе, в Борисполе встречал глава страны Владимир Зеленский. В Россию в рамках передачи вернулся журналист Кирилл Вышинский.