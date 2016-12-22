Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit

Если Британия реализует «жесткий сценарий» выхода из Евросоюза, людей, которые путешествуют из королевства в страны ЕС, будут ожидать дополнительные проверки безопасности. Это может вызвать «масштабные сбои», передает Sky News

Аэропорт Схипхол в Амстердаме (Фото: Peter Dejong / AP)

Представителей европейских аэропортов в частном порядке предупредили о том, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с объединением (так называемый Brexit «без сделки») ​ вызовет «серьезные сбои и приведет к повышению рисков безопасности». Об этом со ссылкой на конфиденциальную записку, переданную Международным советом аэропортов (глобальным торговым представительством аэропортов в мире) главному переговорщику со стороны ЕС по Brexit Мишелю Барнье, сообщает Sky News. Документ, как указывает телеканал, оказался в распоряжении редакции.

Согласно ему, по крайней мере 6 млн пассажиров, которые после реализации подобного варианта Brexit станут отправляться на европейский континент рейсами из Великобритании, столкнутся с дополнительными проверками безопасности на прилете. Подобные меры, как указывается в записке, коснутся в том числе людей, которые, отправляясь из Великобритании, впоследствии будут пересаживаться в странах ЕС на стыковочные рейсы.

В связи с этим в Международном совете аэропортов, как указывает Sky News, «экстренно» требуют разрешить Британии остаться в «единой зоне безопасности» Евросоюза («one-stop security» regime), в которой также находятся США, Канада, Нормандские острова и Сингапур. Это позволит прибывшим из Великобритании пассажирам воспользоваться свободным пропускным режимом, как это происходит и сейчас.

Прежде, по информации телеканала, несмотря на то, что в марте председатель Европейского совета Дональд Туск настаивал: нарушение авиасообщения будет «особенно абсурдным» результатом Brexit и обсуждение по этому поводу должно начаться «как можно скорее», никаких переговоров по этой теме или об авиации в целом Великобритания и ЕС не вели.

Оказавшаяся в распоряжении Sky News записка, по информации канала, датируется сентябрем 2018 года. В четырехстраничном документе, как отмечает Sky News, говорится: «Учитывая, что начало реализации сценария Brexit «без сделки» остается весьма вероятным, мы хотели бы повторить наш призыв к 27 странам ЕС и Великобритании по поводу разработки и согласования адекватных решений на случай непредвиденных обстоятельств для авиации».

Из-за Brexit «без сделки», по оценкам Международного совета аэропортов, с дополнительными трудностями могут ежегодно сталкиваться 2,5 млн человек в аэропорту Схипхол в Амстердаме, 1,4 млн пассажиров во Франкфурте, более миллиона человек в Мадриде и Барселоне, 326,3 тыс. в аэропорту Кефлавик в Рейкьявике, 215 тыс. путешественников в Мюнхене, 200 тыс. в Брюсселе и 125 тыс. — в Цюрихе.

К каким-либо особым изменениям в системе обеспечения безопасности для трансфера и приема пассажиров из Британии аэропорты ЕС не готовы, заверили в международном совете. В таком случае «при значительных расходах для авиакомпаний и аэропортов и в конечном итоге для пассажиров», они, по информации представителей организации, для осуществления дополнительного контроля должны будут «приобретать новое оборудование, строить новые контрольно-пропускные пункты, а также привлекать дополнительных сотрудников».

Ранее, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал к проведению второго референдума по Brexit. Окончательное решение по этому поводу, по мнению градоначальника, должны принять британцы. Правительство Великобритании мэр также обвинил в «хаотичном подходе» к переговорам по выходу из ЕС. Это, как считает Хан, может ухудшить благосостояние жителей страны. Из объединения Великобритания должна выйти в марте следующего года.