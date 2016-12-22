ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,13 EUR Нал. 78,89 77,44 USD Бирж. 66,83 -0,54 EUR Бирж. 78,00 -0,58 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6384,20 +62,00 IMOEX 2404,42 +0,08% RTSI 1134,10 +0,99% Brent 79,22 +0,53% DJIA 26408,30 +0,61% Nasdaq 7951,48 -0,06%
Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit
Лента новостей
ЦСКА вырвал ничью на 95-й минуте матча Лиги чемпионов 00:05, Спорт РБК 500: новички рейтинга 00:00, Бизнес Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году 00:00, Бизнес 10 главных фактов о рейтинге РБК 500 00:00, Бизнес Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 00:00, Фотогалерея  Эксперты из США нашли в соцсетях новую российскую информационную кампанию 00:00, Политика РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний 00:00, Бизнес Деньги в Москве и у государства: о чем говорит новый рейтинг РБК 500 00:00, Экономика Одобрен график переноса выходных и праздников в 2019 году 19 сен, 23:59, Общество Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit 19 сен, 23:55, Общество Cleary Gottlieb лишилась статуса единственного защитника России в судах 19 сен, 23:47, Политика Асад написал Путину о гибели Ил-20 из-за безответственности Израиля 19 сен, 23:41, Политика В центре Нальчика прошла акция из-за конфликта в селе Кёнделен 19 сен, 22:50, Общество Джек Ма заявил о невозможности создания миллиона рабочих мест в США 19 сен, 22:49, Экономика Reuters узнал о страховке «Сургутнефтегаза» из-за опасения санкций 19 сен, 22:24, Бизнес Металлурги пожаловались Козаку на тарифы и «последнюю милю» 19 сен, 22:12, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Виктория» — ЦСКА. Онлайн 19 сен, 22:00, Спорт Отправление поездов из Финляндии в Россию задержали из-за сбоя 19 сен, 21:58, Общество Россия примет новую госпрограмму вооружений в 2023 году 19 сен, 21:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 19 сен, 21:28, РБК и Microsoft Отравившихся в ресторане в Солсбери выписали из больницы 19 сен, 21:22, Общество Киев назвал дату объявления Москве о непродлении договора о дружбе 19 сен, 21:01, Политика «Эра без войны»: о чем договорились и не договорились две Кореи 19 сен, 20:56, Политика Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам 19 сен, 20:55, Политика Французский журнал проиграл апелляцию по делу о фото Кейт Миддлтон 19 сен, 20:41, Общество Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о терроризме 19 сен, 20:41, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 19 сен, 20:34, РБК и Элитная недвижимость Суд арестовал имущество министра инфраструктуры Украины 19 сен, 20:13, Общество
Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit
Brexit, 19 сен, 23:55
0
Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit
Если Британия реализует «жесткий сценарий» выхода из Евросоюза, людей, которые путешествуют из королевства в страны ЕС, будут ожидать дополнительные проверки безопасности. Это может вызвать «масштабные сбои», передает Sky News
Аэропорт Схипхол в Амстердаме (Фото: Peter Dejong / AP)

Представителей европейских аэропортов в частном порядке предупредили о том, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве с объединением (так называемый Brexit «без сделки») ​ вызовет «серьезные сбои и приведет к повышению рисков безопасности». Об этом со ссылкой на конфиденциальную записку, переданную Международным советом аэропортов (глобальным торговым представительством аэропортов в мире) главному переговорщику со стороны ЕС по Brexit Мишелю Барнье, сообщает Sky News. Документ, как указывает телеканал, оказался в распоряжении редакции.

Согласно ему, по крайней мере 6 млн пассажиров, которые после реализации подобного варианта Brexit станут отправляться на европейский континент рейсами из Великобритании, столкнутся с дополнительными проверками безопасности на прилете. Подобные меры, как указывается в записке, коснутся в том числе людей, которые, отправляясь из Великобритании, впоследствии будут пересаживаться в странах ЕС на стыковочные рейсы.

В связи с этим в Международном совете аэропортов, как указывает Sky News, «экстренно» требуют разрешить Британии остаться в «единой зоне безопасности» Евросоюза («one-stop security» regime), в которой также находятся США, Канада, Нормандские острова и Сингапур. Это позволит прибывшим из Великобритании пассажирам воспользоваться свободным пропускным режимом, как это происходит и сейчас.

Прежде, по информации телеканала, несмотря на то, что в марте председатель Европейского совета Дональд Туск настаивал: нарушение авиасообщения будет «особенно абсурдным» результатом Brexit и обсуждение по этому поводу должно начаться «как можно скорее», никаких переговоров по этой теме или об авиации в целом Великобритания и ЕС не вели.

Оказавшаяся в распоряжении Sky News записка, по информации канала, датируется сентябрем 2018 года. В четырехстраничном документе, как отмечает Sky News, говорится: «Учитывая, что начало реализации сценария Brexit «без сделки» остается весьма вероятным, мы хотели бы повторить наш призыв к 27 странам ЕС и Великобритании по поводу разработки и согласования адекватных решений на случай непредвиденных обстоятельств для авиации».

Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit
Политика

Из-за Brexit «без сделки», по оценкам Международного совета аэропортов, с дополнительными трудностями могут ежегодно сталкиваться 2,5 млн человек в аэропорту Схипхол в Амстердаме, 1,4 млн пассажиров во Франкфурте, более миллиона человек в Мадриде и Барселоне, 326,3 тыс. в аэропорту Кефлавик в Рейкьявике, 215 тыс. путешественников в Мюнхене, 200 тыс. в Брюсселе и 125 тыс. — в Цюрихе.

К каким-либо особым изменениям в системе обеспечения безопасности для трансфера и приема пассажиров из Британии аэропорты ЕС не готовы, заверили в международном совете. В таком случае «при значительных расходах для авиакомпаний и аэропортов и в конечном итоге для пассажиров», они, по информации представителей организации, для осуществления дополнительного контроля должны будут «приобретать новое оборудование, строить новые контрольно-пропускные пункты, а также привлекать дополнительных сотрудников».

Ранее, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал к проведению второго референдума по Brexit. Окончательное решение по этому поводу, по мнению градоначальника, должны принять британцы. Правительство Великобритании мэр также обвинил в «хаотичном подходе» к переговорам по выходу из ЕС. Это, как считает Хан, может ухудшить благосостояние жителей страны. Из объединения Великобритания должна выйти в марте следующего года.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Brexit , Аэропорты
Главное
РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний Бизнес
Материалы по теме
Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit Политика
Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter