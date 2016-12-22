ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,69 68,26 EUR Нал. 80,15 78,71 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6521,20 +34,00 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit
Лента новостей
WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА 01:44, Политика ФБР без объяснения причин закрыло солнечную обсерваторию в США 01:16, Общество В Минфине Грузии оценили доходы от планируемого экспорта марихуаны 00:36, Общество WSJ узнала сроки введения Трампом пошлин против Китая на $200 млрд 00:00, Экономика МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье в воскресенье 15 сен, 23:58, Общество WSJ узнала о докладе ООН про нарушение Северной Кореей санкций 15 сен, 23:33, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 15 сен, 23:23, РБК и Schneider Electric Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии 15 сен, 22:55, Политика SANA сообщила о ракетной атаке Израиля на аэропорт Дамаска 15 сен, 22:21, Политика В Петербурге на Лиговском проспекте загорелась крыша дома 15 сен, 22:17, Общество В Индии арестовали убийцу 33 дальнобойщиков и их помощников 15 сен, 21:58, Общество «Ливерпуль» и «Челси» одержали по пять побед подряд на старте сезона АПЛ 15 сен, 21:49, Спорт У границ России заметили стратегический бомбардировщик США 15 сен, 21:29, Политика Волкер прокомментировал интервью «отравителей» Скрипалей 15 сен, 21:10, Политика NYT сообщила о желании Трампа сменить главу Пентагона 15 сен, 20:20, Политика Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией 15 сен, 20:11, Политика В Петербурге внедорожник сбил женщину и врезался в магазин 15 сен, 19:44, Общество ЦСКА разгромил «Уфу» в матче чемпионата России 15 сен, 19:30, Спорт Business Insider рассказал о преимуществах Су-35 перед американским F-22 15 сен, 19:17, Технологии и медиа Компания экс-министра энергетики выиграла право на добычу нефти на Ямале 15 сен, 18:47, Бизнес Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 14 человек 15 сен, 18:46, Общество Главу посольства Ливии в России отстранили за «неподобающее поведение» 15 сен, 18:45, Политика В ООН назвали страны с самым высоким уровнем человеческого развития 15 сен, 18:24, Общество Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков на Евро-2020 15 сен, 17:52, Общество Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе 15 сен, 17:41, Политика Би-би-си узнала об упрощенных условиях восстановления РУСАДА 15 сен, 17:37, Политика Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин 15 сен, 17:29, Общество Двигатель самолета Air Astana загорелся после посадки в аэропорту Астаны 15 сен, 17:18, Общество
Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit
Политика, 02:05
0
Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit
Глава столицы Великобритании считает, что финальное слово в Brexit должны сказать жители Британии. Он обвинил правительство в «хаотичном подходе» к переговорам, что может ухудшить благосостояние британцев
Садик Хан (Фото: Robert Stevens / AP)

Мэр Лондона Садик Хан написал статью для The Guardian, в которой призвал к проведению еще одного референдума по Brexit. По его словам, правительству не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, в связи с чем пора дать людям возможность высказаться.

Он напомнил, что выступал за сохранение Великобритании в составе Евросоюза, однако уважает результаты голосования. По его мнению, «хаотичный подход к переговорам» может привести к серьезному ущербу не только для Лондона, но и всей Британии. «Грустная правда заключается в том, что Терезе Мэй не удалось согласовать позицию по Brexit со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом», — пишет Садик Хан.

Мэр Лондона также выразил недовольство уровнем политических дискуссий. «Не в первый раз кажется, что дебаты свелись к обсуждению политических амбиций Бориса Джонсона», — отметил он. Сейчас для Британии возможны два варианта развития событий: выход с «плохим соглашением» или выход без соглашения, считает Хан.

Реванш евроскептиков: сможет ли Борис Джонсон стать новым премьером
Политика

«Итак, после долгих раздумий, я решил, что люди должны сказать финальное слово. Это означает голосование за любое соглашение с Евросоюзом, выход без соглашения или сохранение в составе Евросоюза», — написал он.

На фоне отсутствия прогресса в Brexit в Британии обострилась политическая ситуация. Правительство Британии выступает против еще одного референдума и надеется заключить сделку с Брюсселем. Евроскептики считают параметры готовящейся сделки «нечестными» и выступают за «жесткий» Brexit. При этом в стране действует кампания People's Vote, которая призывает к проведению еще одного голосования по Brexit, которое определит параметры выхода страны из Евросоюза.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Brexit , Лондон
Главное
WSJ узнала сроки введения Трампом пошлин против Китая на $200 млрд Экономика
Материалы по теме
Реванш евроскептиков: сможет ли Борис Джонсон стать новым премьером Политика
Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с «поясом смертника» для Британии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter