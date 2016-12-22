Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit

Глава столицы Великобритании считает, что финальное слово в Brexit должны сказать жители Британии. Он обвинил правительство в «хаотичном подходе» к переговорам, что может ухудшить благосостояние британцев

Садик Хан (Фото: Robert Stevens / AP)

Мэр Лондона Садик Хан написал статью для The Guardian, в которой призвал к проведению еще одного референдума по Brexit. По его словам, правительству не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодного соглашения с Евросоюзом, в связи с чем пора дать людям возможность высказаться.

Он напомнил, что выступал за сохранение Великобритании в составе Евросоюза, однако уважает результаты голосования. По его мнению, «хаотичный подход к переговорам» может привести к серьезному ущербу не только для Лондона, но и всей Британии. «Грустная правда заключается в том, что Терезе Мэй не удалось согласовать позицию по Brexit со своей партией, не говоря уже о соглашении с Евросоюзом», — пишет Садик Хан.

Мэр Лондона также выразил недовольство уровнем политических дискуссий. «Не в первый раз кажется, что дебаты свелись к обсуждению политических амбиций Бориса Джонсона», — отметил он. Сейчас для Британии возможны два варианта развития событий: выход с «плохим соглашением» или выход без соглашения, считает Хан.

«Итак, после долгих раздумий, я решил, что люди должны сказать финальное слово. Это означает голосование за любое соглашение с Евросоюзом, выход без соглашения или сохранение в составе Евросоюза», — написал он.

На фоне отсутствия прогресса в Brexit в Британии обострилась политическая ситуация. Правительство Британии выступает против еще одного референдума и надеется заключить сделку с Брюсселем. Евроскептики считают параметры готовящейся сделки «нечестными» и выступают за «жесткий» Brexit. При этом в стране действует кампания People's Vote, которая призывает к проведению еще одного голосования по Brexit, которое определит параметры выхода страны из Евросоюза.